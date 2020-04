Club par club : les tops et les flops de notre compétition (1/4)

Le championnat de D1A étant passé du mode "pause" au mode "stop" (sous réserve de confirmation par l’Assemblée générale de la Pro League, le 15 avril), l’occasion était belle de s’arrêter, club par club, sur les tops et les flops de ces… 29 journées de compétition disputées. La cellule foot de la rédaction sportive de la RTBF (Rodrigo Beenkens, Eby Brouzakis, Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Hervé Gilbert, Manuel Jous, Vincent Langendries, Erik Libois, Thierry Luthers, Frank Peterkenne et Pascal Scime) s’est donc penchée, sans se concerter, sur les joueurs qui avaient plu ou déplu, confirmé ou déçu, épaté ou pataugé. La notion de "top" parle d’elle-même, celle de "flop" ne relève pas uniquement de la qualité affichée, mais aussi de sa dépendance aux attentes. Un "flop" peut également découler d’un (trop) maigre temps de jeu, pas toujours dépendant de la volonté du joueur lui-même… Enfin, question de perception, il arrive que certains apparaissent tant dans la colonne des "tops" que des "flops". Un joueur réussit même à se hisser sur le podium… des deux catégories.

La série remontera, quatre à quatre, les échelons de la compétition. Pour commencer, place aux clubs classés de la 16è à la 13è position.

Pour chaque club : 3 tops, 3 flops. Pour chacun, le nombre de voix exprimées et quelques lignes de commentaire.

Bonne lecture et faites vos propres jeux…

16è : WAASLAND-BEVEREN (20 pts)

TOPS :

CAUFRIEZ Maximiliano 5 KOBAYASHI Yuki 4 MILOSEVIC Stefan 3

FLOPS :

JACKERS Nordin, AGYEPONG Kas Thomas, VUKCEVIC Andrija, DIERCKX Tuur, MILOSEVIC Stefan, SULA Din 2 TSHIBOLA Aaron, KOBAYASHI Yuki, FORTE Francesco, JUBITANA Denzel, FOUON Daam, VUKOTIC Aleksandar, CAUFRIEZ MAximiliano, EMMERS Xian, PIOTROWSKI Jakub 1 /

Le cas de la lanterne rouge de notre championnat est pour le moins particulier. Au total, ce sont pas moins de 27 noms qui ont été avancés parmi les votants (12 en top, 15 en flop). Malgré les 60 buts concédés et une différence de buts défavorable de…-39 (double record négatif de la série), c’est le défenseur Maximiliano Caufriez qui a été élu " top " de la saison. La régularité de l’ancien Montois, Anderlechtois et Standardman (chez les jeunes) a été appréciée, lui qui a pris part aux 29 matchs disputés par son équipe. L’international japonais Yuki Kobayashi, auteur de 2 buts, et souvent séduisant dans l’entrejeu waaslandien, a été apprécié aussi. Idem pour l’attaquant monténégrin Stefan Milosevic, auteur de 3 buts, et qui a davantage convaincu le jury que Tuur Dierckx, pourtant auteur d’un but de plus (on précisera qu’en plus d’afficher la plus mauvaise défense, Waasland-Beveren détient également la plus mauvaise attaque…).

A l’inverse, personne n’a reçu le triste privilège d’émerger parmi les flops… La médiocrité générale fut telle, au Freethiel que personne n’a réussi l’exploit d’être "plus mauvais qu’un autre"… Personne n’a extraordinairement déçu les votants…peut-être à cause d’attentes extraordinairement basses… On notera donc que le gardien Jackers, le défenseur Vukcevic et les attaquants Agyepong, Dierckx, Milosevic (pourtant 3è top) et Sula se classent ex-aequo parmi les plus grands flops de la saison…

15è : KV OSTENDE (22 pts)

TOPS :

SAKALA Fashion 6 BATAILLE Jelle et PALAVERSA Ante 5 DUTOIT William 3

FLOPS :

VARGAS Ronald 6 LOMBAERTS Nicolas, AKPALA Joseph, SYLLAH Ibrahima et SANNEH Bubacarr 3 NETO Renato 2

Chahutée par les problèmes financiers et le départ rocambolesque du coach Kare Ingebritsen (annoncé à la mi-temps du dernier match de décembre à Charleroi !), la saison du KVO a d’abord ressemblé à un gros navire qui tangue, avant que la coque ne se troue et que l’embarcation ne se mette à prendre eau de toutes parts.

Dans ce contexte délétère et qui n’a cessé de se détériorer (4/24 en 2020 !), rares et méritants sont les éléments qui auront, malgré tout, réussi à s’exprimer sur le terrain. La palme revient à Fashion Sakala. Le flanc zambien n’aura loupé qu’un seul match, réussi à inscrire la bagatelle de 8 buts (dont celui, forcément marquant, de la victoire décrochée à Anderlecht lors de la toute première journée de compétition) et brillé en continu par sa vitesse et sa percussion. Il est l’éclaircie principale dans cette terne et triste saison ostendaise, avec le polyvalent international espoirs Jelle Bataille et le milieu de terrain croate Ante Palaversa, prêté par Manchester City, et dont on a longtemps cru qu’il s’était trompé d’aiguillage en ralliant la Belgique, confondant le train de la côte avec celui de la capitale… Le très régulier, performant et spectaculaire gardien William Dutoit monte également sur le podium des tops.

Parmi les flops, on peut parler d'un problème de timing. Alignés ensemble et au faîte de leur carrière, le Vargas brugeois, le Lombaerts pétersbourgeois, le Neto gantois, l’Akpala brugeois et le Sylla waregemois auraient, sans nul doute, constitué un ensemble de choix. Hélas pour eux, ils sont arrivés au crépuscule de leurs ambitions, parfois après de longues traversées du désert, en terme de blessure ou d’orientation. Globalement, à quelques matchs près, ils n’ont jamais réussi à tirer leur épingle du jeu. Vargas arrive en tête des suffrages (6) peut-être parce que c’est envers lui que observateurs et supporters nourrissaient le plus d’espoirs. Quant à l’expérimenté et intelligent Lombaerts, il pensait se remettre dans le viseur du sélectionneur fédéral en effectuant son retour en Belgique. Cette saison aura été la pire des trois… Versé dans le noyau B, il n’aura tout simplement plus eu voix au chapitre, attendant que "cela se passe", et contribuant, par son salaire plantureux, à faire plonger les finances du club dans le rouge ardent. Triste fin de carrière pour l’ancien pilier du Zenit !

14è : Cercle Bruges (23 pts)

TOPS

PEETERS Stef 8 HOGGAS Kevin 7 CHATZIISAIAS Dimitrios 4

FLOPS

SAADI Idriss 6 TARAVEL Jérémy HUBERT Guillaume, UEDA Naomichi, OMOLO Johanna et FOSTER Lyle

Candidat déclaré à la relégation en fin d’année 2019, le Cercle Bruges a spectaculairement redressé la barque à l’occasion d’un stupéfiant 9/9, réussi entre la 26è et la 28è journée. Ce rebond inespéré, et portant la griffe de Bernd Storck (en espérant que ce soit la seule…) permet à la deuxième structure brugeoise (pour ne pas employer un mot synonyme d’amende) de prolonger son bail parmi l’élite, non sans nourrir quelque inquiétude par rapport à l’avenir. Qu’adviendra-t-il de la "collaboration" avec Monaco ? Quel sera le prochain port d’attache du Cercle (qui a appris, par voie de communiqué, que le Club ambitionnait de rester seul sur le site du Jan Breydel…) ? L’avenir des triples champions de Belgique (1911, 1927 et 1930) s’écrit en pointillés…

De cette saison stressante (20 fois classé à la dernière place en 29 journées), quelques éléments sont malgré tout ressortis. Ainsi, le milieu de terrain Stef Peeters aura parfaitement répondu à l’attente, après un passage en demi-teinte à Zulte-Waregem. L’ancien médian de Saint-Trond et de Caen (qui a failli être le tout premier joueur de Ligue 1 à piéger Gianluigi Buffon lors d’un match contre le PSG), finit à la fois meilleur buteur (6) et meilleur passeur (3) de son équipe. Il monte logiquement sur la plus haute marche des tops ! A ses côtés, l’un des rares joueurs français…à ne pas provenir de Monaco : Kevin Hoggas. L’ancien joueur d’Evian Thonon et de Bourg-en-Bresse a confirmé ses dispositions affichées la saison dernière et parfaitement tenu son rang. Avec 6 buts, il est le co-meilleur buteur de son équipe. Enfin, pour compléter le podium : un joueur arrivé en prêt de Rizespor (Turquie) après 3 saisons au PAOK Salonique : Dimitrios Chatziisaias, qui a réussi à de distinguer au poste très sollicité d’arrière central…

Les flops sont emmenés, sans surprise, par Idrissa Saadi. L’attaquant algérien, prêté par Cardiff City à Courtrai lors de la saison 2016-2017, avait fait sensation avec ses 16 buts inscrits. A l’époque, Anderlecht était même sur la balle… Malheureusement pour lui, la suite s’est moins bien passée à Strasbourg, en Ligue 1, les blessures s’en sont mêlées, et son prêt au Cercle de Bruges ne lui a pas permis de rebondir comme il l’aurait souhaité. Le Taureau n’aura inscrit que 3 buts pour les Vert et Noir, et depuis début décembre, un problème au mollet le tient éloigné des terrains. C’est le flop le plus important (6 citations) dans ce noyau du Cercle ou Jérémy Taravel n’aura pas convaincu non plus (non repris entre la 2è et la 6è journée, blessé depuis la 17è…), alors que pour la 3è marche du podium, toutes les lignes sont représentées : les gardiens avec Guillaume Hubert (l’un des 5 portiers alignés cette saison !), les défenseurs avec l’international japonais Naomichi Ueda, les médians avec l’international kényan Jonathan Omolo, et les attaquants avec l’international espoir sud-africain Lyle Foster.

13è : AS EUPEN (30 pts)

TOPS

MILICEVIC Danijel 9 PREVLJAK Smail 6 DE WOLF Ortwin et VERDON Olivier 3

FLOPS

BOLINGI Jonathan 4 EMBALO Carlos et SOWAH Emmanuel 3 BAUTISTA Jon et GNAKA Silas 2

Chaque année, au Kehrweg, la rengaine est la même : tenter d’assurer le maintien et, pour bien faire, le plus tôt possible dans la saison. Les premiers mois auront été les plus stressants : 3/24 lors des 8 premiers matchs, un fond de jeu qui avait disparu (avec l’emblématique capitaine Luis Garcia), l’AS semblait (déjà) mûr pour l’étage inférieur. Puis, le déclic s’est enclenché : victoire au Cercle Bruges, victoire à Ostende, victoire à Courtrai… Eupen a commencé a soigné ses déplacements, avant d’enfin décrocher un premier succès à domicile face à Genk, début novembre. Au final, les Germanophones auront signé autant de succès dans que hors de leurs bases (4) et obtenu un pécule de points largement suffisant pour assouvir leurs ambitions.

Dans cet ensemble, un homme aura, plus que tout autre, tiré son épingle du jeu. Danijel Milicevic, comme Kevin Hoggas au Cercle, finit la saison en tête du classement des buteurs (5) et des passeurs (7) de son club. Guère utilisé la saison dernière (17 matchs, 0 but, 0 assist…), le médian de poche helvéto-bosnien a réussi son retour sous les feux de la rampe et brillé dans une position centrale où il peut, mieux qu'ailleurs, exprimer son talent et sa créativité. Milicevic a, en plus, rencardé la direction lors du dernier mercato par rapport à son compatriote Smail Prevljak. Arrivé en prêt de Salzbourg, après avoir transité par d’autres écuries de la marque au taureau énergisé, l’attaquant bosnien s’en sort avec 4 buts en 5 matchs, et un goût de trop peu pour les observateurs qui auraient bien voulu le voir davantage à l’œuvre. Enfin, le podium des tops est complété par un duo : le gardien Ortwin De Wolf (qui aura souvent été "on fire" cette saison…), et le solide défenseur béninois Olivier Verdon, débarqué d’Alavès, après avoir fourbi ses armes à Bordeaux et à Sochaux.

Milicevic, Prevljak, De Wolf et Verdon : 4 tops qui compensent une liste de 16 flops (!) dont certains recueillent plus de mentions que d’autres. Ainsi, Jonathan Bolingi a déçu les observateurs, qui voyaient en lui l’homme susceptible de porter l’attaque eupenoise. 4 buts en 18 matchs et une présence insuffisante dans le jeu, Bolingi n’aura pas emmené avec lui l’expérience emmagasinée à l’Antwerp. Il est, d’une courte tête, élu flop de la saison eupenoise. Juste devant Carlos Embalo qui, avec son vécu italien (12 matchs de Série A avec Palerme, 88 de Série B avec Palerme, Brescia et Cosenza) aurait dû devenir un taulier de l’équipe, mais n’aura finalement disputé que la moitié des matchs d’Eupen et inscrit…qu'un seul but. L’ex-Anderlechtois Emmanuel Sowah accompagne Embalo sur la deuxième marche du podium des flops (même si l’essentiel, pour lui, était surtout de rejouer), alors que sur la troisième se côtoient l’attaquant espagnol Jon Bautista (26 matchs, 3 buts) et le gaucher ivoirien Silas Gnaka, trop inconstant.