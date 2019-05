Clinton Mata : « Bruges a un meilleur noyau que Genk ! »

Atterri cette saison à Bruges en provenance de Genk, il retrouve ses ex-équipiers dimanche pour un duel qui pourrait sacrer le champion limbourgeois. Le défenseur du Breydel évoque la mentalité flamande, le Real Madrid, ses racines angolaises, la sauce Leko et la Bruges des amoureux. Mais aussi Sander Berge, la musculation, Gaëtan Englebert, une fusée et la concurrence sans jalousie. Mais surtout… ses vieilles figurines Panini. Clinton Mata passe « Sur le Gril ».

Impossible de louper son large sourire : la banane permanente, Clinton Mata s’est adapté en un temps record à son port d’attache brugeois. Arrivé blessé, il a pris progressivement sa place sur le flanc droit avant de s’installer en défense centrale et de s’imposer comme maillon fort du Bruges des play-offs.

« On dit de moi que je suis la révélation brugeoise du moment, ce n’est pas à moi de le confirmer, mais c’est vrai que je me sens bien » explique l’arrière du Breydel. « Comme arrière central droit, je dois plus réfléchir car je n’avais jamais joué à ce poste. On joue homme contre homme, chaque erreur est fatale, on pense moins offensif qu’au back, même si on est les premiers relanceurs. J’ai toujours aimé la pression, j’ai toujours eu un jeu à risques. Mon Papa me dit souvent que je dois être plus prudent… mais jusqu’ici, Ivan Leko n’a pas encore eu l’occasion de m’engueuler. (rires)

Formé comme attaquant, l’enfant de Battice s’est progressivement reconverti pour devenir un vrai défenseur. Aujourd’hui, il ne veut plus décoller de sa ligne arrière. « Aujourd’hui, j’ai plus de plaisir à sauver une balle sur la ligne qu’à marquer un but en face : je pense défensif. Mais comme ex-avant, j’arrive aussi à entrer dans la tête de l’attaquant que je surveille : je peux anticiper ses feintes et ses mouvements. Cette reconversion m’a permis de lancer ma carrière au plus haut niveau : devant, je n’avais pas les mêmes débouchés. Je suis obsédé par l’idée de progresser : je regarde les matches à la télé avec l’idée d’apprendre, encore et toujours. Si un attaquant me passe 20 fois, 20 fois je reviendrai, je ne lâcherai jamais. Jusqu’ici, l’attaquant qui m’a fait le plus mal c’est José Izquierdo, il était imprévisible. Je vais faire la petite poussette mais jamais je ne commettrai une faute pour blesser. C’est contre ma nature. »

La veste de journalistes

Venu de Genk à Bruges pour être champion, l’Angolais risque dimanche de voir le titre prendre la route de Limbourg. « On a 6 points de retard, on sait qu’on n’a plus notre sort en main mais on veut toujours ce titre. Je vais retrouver mes copains, mais on rigolera… après le match : pendant, c’est focus, et pas de cadeau ! Je le dis haut et fort : Genk joue bien… mais Bruges a un meilleur noyau en profondeur ! On avait commencé très fort ces play-offs, puis on a un peu calé, nos adversaires nous ont bien analysés. Et contrairement à ce qu’on a écrit, tout cela n’a rien à voir avec la situation contractuelle de notre coach. Et si on est champions, tous les journalistes qui disent aujourd’hui que Genk mérite le titre… retourneront leur veste, c’est toujours comme ça ! » (rires)

Comme ex-Genkie, Clinton Mata est évidemment au premier balcon pour comparer les forces vives et respectives. En choisissant la métaphore… culinaire. « Leko et Clément sont deux fameux cuistots, ils concoctent de belles sauces et nous donnent les ingrédients pour performer sur le terrain. Clément a fait sensation à Waasland avant de tout changer à Genk ; Leko, lui, a directement fait champion à Bruges, puis il nous a fait briller en Champions League, alors que personne n’aurait mis une pièce sur nous. Ce sont deux coaches qui ont de la personnalité et imposent leur jeu, rien ne leur fait peur, ils osent ! »

On lui demande quel joueur de Genk il embaucherait à Bruges, sa réponse fuse. « Sander Berge ! Celui-là, il sait tout faire, malgré sa taille qui pourrait le handicaper sur la technique ou la vitesse. Son positionnement, son contrôle, son calme : impossible de lui prendre la balle ! Vous verrez, on le retrouvera un jour à Manchester ou au Real ! Vous verrez… »

Prestance brugeoise

Grimpé d’Eupen à Bruges, via Charleroi et Genk, Mata a construit sa carrière en mode graduel : il compare les deux rivaux pour le titre. « À Genk, on avait une équipe très jeune, les plus anciens ayant à peine 25-26 ans. Genk est un club très familial, mais au retentissement limité. À Bruges, j’ai trouvé un club où tout respirait le travail et le charisme : des joueurs comme Vormer, Vanaken ou Wesley dégagent une prestance qui impacte les autres. À Genk, j’ai progressé dans le jeu offensif car on campait toujours dans le camp adverse, à Bruges j’ai surtout évolué tactiquement et physiquement. Je me reconnais à fond dans la devise ‘No Sweat, No Glory’: j’ai besoin de bosser pour être bien, je fais des heures sup’à la muscu… mais je ne suis pas le seul. Ici, ils bossent, ils bossent, ils bossent : j’ai un peu la mentalité flamande finalement ! » (rires)

Ce vestiaire dont, après chaque match, la cellule com du Club diffuse les images en coulisses (« Ça ne me dérange pas qu’ils filment, les gens aiment bien voir l’envers du décor… mais ils se rendent compte ainsi qu’un vestiaire de foot n’est pas différent en D1A ou P3 »), Clinton Mata en a rêvé depuis tout petit : pour une bête collection Panini ! « Je collectionnais les figurines sans savoir de quel club, c’est mon père qui m’a dit que c’était les joueurs de Bruges : je me souviens des autocollants de Gert Verheyen, Gaëtan Englebert, Karel Geeraerts et… Philippe Clément ! J’ai vite rêvé de jouer ici, et ça a dû rester dans un coin de ma tête : c’était mon destin ! C’est comme chaque gamin qui veut dépasser Ronaldo. »

Footeux-philosophe

Et pour paver son plan de carrière, l’ex-Carolo a parfois pris la tangente… « Je ne suis pas passé par un Centre de Formation, comme tous ces jeunes dont les parents croient que c’est une garantie de percer. Parfois, il faut faire son chemin : ça prend plus de temps mais on arrive à destination. Ce n’est pas parce que tu prends la fusée que tu es sûr d’arriver avant celui qui prend les marches ! (sic) C’est un peu mon histoire. C’est pour ça que j’aime bien soutenir les plus jeunes… et même mes concurrents directs. Il y a pas mal de jalousie dans chaque vestiaire, mais pour moi, la jalousie ne fait pas avancer. Mon concurrent, je vais manger avec lui, je rigole avec lui, et s’il est meilleur, je suis content pour l’équipe. Ce sont les valeurs de mes parents. »

Dans le vestiaire brugeois, on le présente comme le chouchou : toujours le premier à taquiner ou à mettre l’ambiance. Ses grandes courses ont séduit le public du Breydel, qui aime ceux qui cumulent kilomètres et sueur. « Le travail paie toujours. Dans le foot ou le bâtiment, si tu fais juste ce qu’on te demande, tu ne décolleras pas. Mais si tu fais davantage, tu récolteras. Il faut bosser pour être prêt le jour où ta chance passe. Il faut parfois passer par le désert pour savourer le soleil » conclut le footballeur-… philosophe.

Cité à Anderlecht voici deux ans avant de signer à Genk, Mata a toujours privilégié la progression sportive au salaire pur et dur. « À Anderlecht, je ne sentais pas le projet, ça ne sert à rien d’aller dans un club où tu effaces tes acquis précédents. Quand Bruges m’a contacté, je n’ai même pas réfléchi, j’ai foncé, question de feeling. Mais je ne dirai pas que je ne signerai jamais dans tel ou tel club : vous dites ça, puis le jour où vous n’avez pas d’autre offre, vous avez l’air d’un con ! »

Triche et mains

Fan du Real Madrid (« Quel club, c’est un monde parallèle ! ») et de Sergio Ramos (« Il dégage une aisance incroyable, même face aux meilleurs attaquants du monde il semble toujours serein »), Mata n’ignore pas les dernières polémiques du football belge. Le Football-Gate d’abord. « Plus rien ne m’étonne dans ce monde, oui il y a des agents véreux, ça commence toujours comme ça dès que de l’argent est en jeu. Ce petit bout de papier est décidément plein de pouvoir… »

Il a aussi failli connaître les affres du VAR, suite à son contact main-ballon contre Anderlecht : heureusement pour lui, l’interprétation venait de changer… comparé au match à Genk. « Regardez la main de Mechele alors qu’il est dos à l’action et ne voit rien : on a mis le VAR pour clarifier les choses… et on obtient le contraire. À l’Antwerp, Openda se fait matraquer sans qu’on sévisse. Chacun son boulot, c’est aux arbitres de savoir ce qu’ils font, mais quand même… Mais on ne veut pas faire les Calimero : on ne change pas le passé, plutôt que de protester on se concentre sur notre job. »

Cœurs brisés

Enfin, il y a la fibre sociale de Clinton Mata. Le 26 mai, il ira voter comme tout un chacun, ça lui rappellera des souvenirs : en 2012, il avait figuré sur la liste PS à Herve… avant que son club d’Eupen ne lui demande de se retirer. « J’étais jeune, c’était pour aider des connaissances. Et ce n’est pas parce qu’on tape dans une balle qu’on ne s’intéresse pas au monde. La politique ne peut pas tout résoudre… surtout quand on voit ce que certains en font, mais c’est important. Par ma petite notoriété, j’ai aussi un rôle social : j’essaie de faire passer des messages positifs et d’être un instrument de paix pour les cœurs brisés. (sic) Je veux pleurer avec ceux qui pleurent : avec quelques mots, vous pouvez parfois re-booster des personnes en détresse. »

Cette fibre humaniste, il l’a aussi nourrie en Angola, le pays de ses parents. S’il avait opté pour la Belgique, quand Roberto Martinez le suivait pour son noyau élargi, Mata ne se serait jamais confronté à ses racines. « Lors de mes stages en équipe nationale, j’ai pu voir ce que la télé ne nous montre jamais : la grande misère et des enfants obligés de travailler et de mendier pour survivre. Je n’oublie jamais ces images. »

Domicilié à Maldegem, dans la campagne brugeoise (« J’ai besoin de calme, mais j’adore visiter Bruges, d’ailleurs on l’appelle la ville des amoureux… »), Mata a une motivation toute particulière d’être champion. « Mechele et Dennis m’ont raconté la fête du titre l’an passé : c’était du délire avec les supporters, je veux aussi ressentir ça un jour… et si possible le 19 mai ! »

Pas sûr que Philippe Clément, l’un de ses héros Panini de jadis, accède à son vœu…

