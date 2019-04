Clinton Mata : "Avec le Standard c'est souvent tout ou rien et là c'était rien"

Le FC Bruges réalise un parcours sans faute dans ses Play-Offs 1. Bilan : 9 sur 9 et déjà 10 buts inscrits en 3 matches. La victime des Blauw en Zwart avait pour nom le Standard ce lundi soir. Score final : 4-0.

"On a entamé le match avec beaucoup d’envie. Ce match s’est joué sur des détails. On a fait le boulot et tant mieux pour nous", a souligné Clinton Mata au micro de Pierre Deprez.

Et de poursuivre : "Il est clair qu’au niveau de la possession, de l’envie, … dans tous les secteurs, on a été supérieur".

A la question de savoir si le Standard était moins fort qu’il pensait, Clinton Mata a répondu avec un petit sourire : "Avec le Standard, c’est souvent tout ou rien et aujourd’hui, malheureusement pour eux, c’était rien. Tant mieux pour nous. On a fait une belle opération et on peut être satisfait de notre match".