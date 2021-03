L'ogre brugeois a été contraint de rester sur sa faim (1-1) à cause du sursaut d'orgueil des Carolos en fin de rencontre, vendredi dans le cadre d'un match en retard de la 26ème journée de Pro League. Le but de Shamar Nicholson, tombé à la 90ème minute de jeu, a empêché les Blauw & Zwart de décrocher une onzième victoire consécutive en Pro League.

"C’est amer et difficile à accepter quand on voit le contenu du match, quand on voit ce qu’on a montré en première et en deuxième mi-temps, a souligné le défenseur brugeois Clinton Mata au micro de la Pro League. Je pense que ce n’est vraiment pas mérité du tout, mais c’était à nous de tuer ce match bien avant. On a eu les occasions pour, mais elles ne sont pas rentrées dedans. C’est une déception, car on avait à cœur de continuer notre série de victoires. Malgré les points d’avance, nous restons ambitieux, on en veut toujours plus. Nous sommes tristes, il faut absolument se remettre les idées en place et tout de suite penser au match de Gand."