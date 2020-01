Clinton Mata - © BRUNO FAHY - BELGA

La splendide frappe à distance de Mata contre Gand - FC Bruges - La Gantoise - 31/03/2019 Dimanche après-midi, le FC Bruges n'a laissé aucune chance à Gand en s'imposant 3-0 devant son public en entame des playoffs 1. Une performance parfaite agrémentée par une cerise sur le gâteau: le but du 2-0 signé Clinton Mata. Juste après l'exclusion de Vadis Odjidja, l'ancien carolo a reçu un ballon à 25 mètres du but de Thomas Kaminski. Il a aussitôt pris sa chance et lâché une frappe tendue puissante qui a heurté la barre avant de faire trembler les filets. Une belle façon pour Mata de fêter son retour sur la pelouse après le claquage qui lui avait fait manquer la fin de la phase classique.