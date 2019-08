Clement : "Tout n'est pas top mais nous sommes là où nous devons être"

Philippe Clement n’a pas raté son retour au Jan Breydel Stadion. Ses joueurs se sont facilement imposés (6-0). Mais Saint Trond était déforcé. Le coach brugeois en est conscient et sait qu'il lui reste encore du travail.



"Naturellement quand tu peux marquer six buts sans encaisser, c’est un très bon résultat", explique-t-il au micro de la Pro League. "Nous avons bien joué dans certaines parties de match. Tout n’est pas top pour le moment mais nous sommes-là où nous devons être. Mais chaque match, c’est mieux. Après chaque rencontre, on fait un débriefing en image pour que tout le monde comprenne quelle histoire on doit écrire ensemble."



Clement ne se laisse pas aveugler par le résultat. Il espère d’ailleurs toujours obtenir trois joueurs supplémentaires. "Je le dis avec beaucoup de respect, mais ce n’est pas le Saint Trond de l’an dernier. Il y a beaucoup d’absents. Il y a encore beaucoup de matches avec des équipes d’un autre niveau que ce soir".



A commencer par mardi contre le Dynamo Kiev en préliminaire de la Ligue des Champions. "Ce sera un match différent. C’est une très belle équipe avec des joueurs d’expérience et de qualité".



Le message est bien passé auprès des joueurs. "On a essayé d’enchaîner après le match de Waasland et de garder les pieds sur terre. Ça se voit sur le terrain mais aussi à l’entraînement. On travaille à la cohésion du groupe. On essaie de comprendre les mouvements des équipiers. Tout se passe bien, on est heureux. Avec Clement, je ne pense pas qu’on risque d’avoir un excès de confiance. Il nous recadre souvent à ce niveau-là. Si on peut en mettre dix, on en met dix. On veut terminer toutes les actions. C’est de bon augure pour la suite, surtout pour les attaquants qui ont pu se montrer ce soir. C’est top", confirme Clinton Mata.



De la qualité et du travail, de la confiance mais pas de suffisance, ce Club est sur la bonne voie.