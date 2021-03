Clement sur le penalty non sifflé : "Peut-être que le VAR était parti chercher un coca"

Le FC Bruges, rejoint dans les derniers instants par Charleroi, a laissé filer une onzième victoire consécutive en Pro League. Plus que le résultat ou le scénario du match, c’est une phase qui irrite Philippe Clement.



Le coach du FCB ne s’explique pas pourquoi les arbitres n’ont pas accordé de penalty pour une faute de Cédric Kipré sur Eduard Sobol. "Peut-être que le VAR était parti chercher un coca", a-t-il ironisé.

A l’heure de jeu, le latéral Brugeois s’infiltre sur le flanc gauche et s’écroule dans le rectangle. Les images montrent clairement qu’il y a eu un contact entre le pied de Kipré et celui de Sobol.



"Mon premier sentiment était qu’on avait gaspillé deux points à Charleroi. Mais à cet instant, je n’avais pas encore vu les images. Entre-temps, j’ai vu la faute sur Sobol. Je ne m’explique pas pourquoi il n’y a pas eu de penalty", a déclaré Clement. "Peut-être que le VAR était parti chercher un coca ou quelque chose à boire à ce moment-là. Si le pied de Sobol est complètement accroché, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas penalty".



Clement reconnaît aussi que Charleroi est bien revenu dans le match et a pris le dessus dans les duels en deuxième période. Mais "à 0-2 (à condition que le penalty soit marqué, ndlr), le match aurait été différent", précise-t-il.