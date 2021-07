Clément sur le jeune Lammens qui débutera dans les buts face à Genk: "C’est le joueur qui m’a le plus surpris durant la préparation"

La saison de football belge se lance demain avec la Supercoupe entre le champion brugeois et le vainqueur de la coupe Genk. C'était donc l'heure pour Philippe Clément de faire un bilan sur la préparation de ses ouailles à la veille de ce premier rendez-vous. Privé de Mignolet (blessé), Vanaken (vacances suite à l'Euro) et Vormer (cas contact covid), le coach brugeois devra bricoler pour aligner un 11 de base compétitif. Pour lui, la date de ce match pose problème : "C’est un fait étrange. La plupart des compétitions reprennent à la mi-août, chez nous c’est bien plus tôt. J’ai à peine pu donner 3 semaines et demie de congé à mes joueurs".

Pour Clément, la préparation n'est pas idéale mais l'important n'est pas d'être à son pic de forme maintenant : "Nous ne sommes pas encore au top. Je dois garder mes joueurs frais. Sans ça nous le paierons aux mois d’octobre, novembre et décembre. A ce niveau, la Supercoupe est moins importante".

Malgré tout, les Blauw en Zwart auront à cœur de remporter le premier trophée de la saison : "J’aime gagner des prix. Même si la Supercoupe n’a évidemment pas le même prestige qu’un titre de champion ou la Coupe de Belgique. C’est toujours chouette de l’inscrire à son palmarès. C’est aussi un duel entre les deux meilleures équipes de la saison précédente. Mais je préfèrerais jouer ce match quand tout le monde est disponible dans les deux équipes".

En l'absence de Mignolet et après le départ d'Horvath, Philippe Clément alignera le jeune Lammens, 19 ans. Mais l'entraîneur a confiance en son portier : "C’est le joueur qui m’a le plus surpris durant la préparation. Il y a eu un moment malchanceux dans le dernier match amical mais pour le reste il a été très mature. Il est aussi épanoui dans le groupe, dans les vestiaires ou au team building. C’est un Senne différent de celui de l’année passée".

Pas d'arrivée donc actuellement pour concurrencer Mignolet mais les Brugeois travaillent en coulisses : "La direction et moi sommes sur la même longueur d’onde. Je me concentre sur les jeunes qui sont ici. Malgré tout, nous faisons du bon travail avec le scouting et la direction à propos de profils intéressants".

Senne Lammens sera donc peut-être le numéro 2 de Simon Mignolet cette saison. Le Brugeois avait d'ailleurs déjà marqué les esprits en 2019 en Youth League en inscrivant un but à la 95e face au Real Madrid qui qualifiait son équipe. Bis repetita demain ?