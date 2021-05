Clément sacré pour la 3e fois de rang : "Trois fois champion en quatre années, c’est fou !"... Philippe Clément a conquis son 3e titre de champion de Belgique consécutif jeudi soir en menant le Club de Bruges vers un deuxième sacre de rang en Pro League. Seuls deux entraîneurs avaient réussi cet exploit avant lui Ernst Happel et Aimé Anthuenis. "C’est fou. C’est ma 4e année en tant qu’entraîneur principal… être champion trois fois en quatre années, c’est vraiment unique. Mais tout ça, ce n’est pas uniquement grâce à moi mais grâce à tout le monde : le staff, les joueurs, les dirigeants, les supporters…", a réagi le coach brugeois au micro d’Eleven Sports après la fin du match face à Anderlecht. "C’est une grande soirée pour tout le monde. C’est la première fois en 43 années que le Club de Bruges remporte un deuxième titre consécutif. C’est merveilleux", a ajouté Clément qui a bien senti la pression durant les 90 minutes. "C’était chaud mais nous étions la meilleure équipe sur le terrain. En première mi-temps, on a eu les meilleures occasions. Recevoir un penalty comme ça contre nous juste avant la mi-temps, c’est vraiment de la malchance. A ce moment-là, il a fallu rester calme, concentré et ne pas succomber aux émotions. Mes joueurs l’on fait en réagissant en deuxième mi-temps avec des buts merveilleux."