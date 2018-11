Clément, Sa Pinto ou Mazzu, Ndongala parle des coachs qui ont compté pour lui

Dieumerci Ndongala était l'invité de la Tribune ce lundi. Le joueur respire la forme pour l'instant avec son équipe, Genk, qui caracole en tête de la Pro League et a obtenu ce week-end le titre de champion d'automne. Il a expliqué en quoi son coach actuel, Philippe Clément, est le principal instigateur de cet état de forme, et comment il a remis le Congolais en selle. "J'ai eu une bonne discussion avec le coach quand je suis arrivé" a expliqué le médian. "Il m'a dit qu'il croyait en moi et que je devais construire un nouveau chapitre avec Genk."

"Il communique beaucoup" a ajouté Ndongala. "Il ne laisse pas de place au doute. Il suit fort ses joueurs. Le dialogue est sa qualité numéro 1. Il explique pourquoi il fait certains choix. Il nous propose aussi des challenges et quand il les perd, il les assume."

Mais Dieumerci Ndongala n'oublie pas les différents entraîneurs qui ont émaillé sa carrière. Et le premier d'entre eux: Felice Mazzu. "Charleroi a été un club très important pour moi, avec un coach exceptionnel" a dévoilé l'ex-Zèbre. "Il est venu me chercher en 3ème division. Il faut pouvoir le faire. Il m'a apporté beaucoup. Cela a été bénéfique pour le joueur que je suis aujourd'hui."

Mazzu/Clément, deux entraîneurs importants pour le joueur mais aussi deux techniciens avec des points communs et des différences... "Ils sont tactiquement très forts tous les deux. Mais Clément aime plus jouer au ballon. A Charleroi la philosophie est différente, avec un bloc défensif qui part en contre-attaque. Mais cela dépend avant tout de la qualité des noyaux."

Avant d'arriver à Genk, Dieumerci Ndongala avait déposé ses valises en bords de Meuse, où il a évolué sous les ordres de Ricardo Sa Pinto au Standard. "C'est un coach assez spécial" a avancé avec un sourire le Congolais. "Il a un fort caractère. Il a apporté beaucoup de bonnes choses au Standard au niveau du caractère et de l'envie d'aller chercher les résultats quand cela n'allait pas. Il a réussi à gagner la coupe et à terminer 2ème. Mais en dehors du foot, c'est quelqu'un de différent, de gentil, de calme. Avant l'entrainement, il était normal et puis il changeait complètement dès que l'entrainement débutait."

"Je suis un peu déçu de la manière dont cela s'est passé" a confié aussi le joueur en abordant son passage à Liège. "Je m'en veux avant tout personnellement. Je n'étais pas vraiment à mon meilleur niveau physiquement. Je suis arrivé blessé et il m'a fallu du temps."

Il a terminé en abordant son année à Gand, qui a été une période un peu plus difficile. Le club était à l'époque sous la houlette de Hein Vanhaezebrouck. "J'ai eu des rapports corrects avec lui. Je n'avais pas de problème. Il a sa manière de faire. Il communique moins que les autres coachs que j'ai eus mais il est quand même fort."