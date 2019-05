Clement : « Je ne veux pas connaître le résultat à Liège »

Philippe Clément semblait détendu mercredi, à la veille de l'éventuel match pour le titre que son équipe le Racing Genk va livrer sur le terrain d'Anderlecht. Les Limbourgeois peuvent devenir champions de Belgique de football au stade Constant Vanden Stock s'ils obtiennent de meilleurs résultats que le Club Bruges, qui joue en même temps au Standard. "Mais je ne veux pas être tenu au courant du résultat à Sclessin", a surpris Clément. "Au football, les maths sont toujours dangereuses."

L'entraîneur du Racing Genk peut à nouveau compter sur un noyau en pleine forme. Il a donc inclus 23 joueurs dans sa sélection préliminaire. "Je ne prendrai pas toutes les décisions avant demain", a commencé Clément. "Tout le monde s'entraîne bien et mérite sa sélection. Je ne laisse personne à la maison. Le groupe de joueurs est encore assez frais. Je ressens beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme au sein du groupe. La qualité de l'entraînement est élevée."

Clément est également revenu sur la défaite 3-2 de dimanche dernier à Bruges. "C'est dommage que nous perdions ce match. Ce n'était absolument pas nécessaire. Nous n'avons pas joué notre meilleur football à Bruges, mais le Club a déjà joué de meilleur match. Ils nous ont surclassé pendant vingt minutes en seconde mi-temps, mais nous nous sommes ensuite relevés. Que ce 3-3 ne tombe pas est une question de centimètres. Les détails ont - comme toujours - déterminé le résultat."

"Après la défaite de Bruges, mes joueurs ont immédiatement tourné le bouton. J'ai un groupe très terre à terre, qui peut voir au-delà d'un résultat. Demain, à Anderlecht, nous irons de nouveau à cent pour cent pour les trois points, c'est notre philosophie tout au long de la saison."

Clément a également dit qu'il ne voulait pas savoir quel serait le score à Liège pendant le match. "Il me suffit de connaître le résultat après le match. On ne peut pas compter pendant un match. Il est dangereux d'être tenu informé constamment. Un but tardif dans l'autre match peut changer votre tactique. Je ne le fais vraiment pas du tout."

L'entraîneur du Racing Genk a terminé son discours dans la presse par quelques mots d'éloge pour son adversaire Anderlecht. "Depuis leur changement d'entraîneur, ils se sont améliorés", juge Clément. "Ils n'ont perdu qu'un seul match depuis que Belhocine a repris, et ce n'était qu'à Bruges (1-0). Belhocine s'adapte davantage à l'adversaire et s'appuie sur une organisation forte. En plus de cela, il y aura encore quelques footballeurs qui sont très bons au ballon. J'ai beaucoup de respect pour son travail.»