Clément : "Je n'aurais pas compris qu'on vote une saison blanche"

Cela fait plusieurs mois qu’on y pensait entre nous parce que le Club de Bruges ne l’a réalisé que deux fois dans son histoire. A présent, il va falloir se préparer mais surtout être patient… Et on verra si on peut jouer le match.

Et j’en suis très content. Franchement, faire l’unanimité ce n’est pas si facile. Mes joueurs ont vraiment dominé le championnat cette année en accumulant les matches… Nous avons quasiment joué tous les trois jours. Et je suis vraiment fier d’eux car ils ont joué en étant régulier, sans vraiment connaître de coups durs.

C’est vraiment un sentiment spécial d’être sacré pour la 2e fois. Mais, je suis surtout très fier de mes joueurs et de mon staff parce qu’ils ont réalisé une saison exceptionnelle… Nous avons obtenu le record de points en saison régulière (70 unités en 29 journées, ndlr), nous avons atteint la finale de la Coupe de Belgique et réalisé un bon parcours européen. Pour toutes ces raisons, je pense que notre titre est mérité.

Je suis content que la sportivité l’a emporté

La fête est brugeoise - © BRUNO FAHY - BELGA

Je suppose que ce titre doit vous soulager. Auriez-vous compris que l’on vote une saison blanche et que vous soyez privé du titre ?

Honnêtement, j’ai vraiment été surpris de lire et d’entendre toutes ces personnes qui ont plaidé pour une saison blanche et pour annuler le championnat durant les derniers jours. D’autant plus que le mois dernier, j’avais reçu énormément de messages de félicitations des dirigeants et des joueurs de la plupart des clubs… Tous disaient que notre titre était mérité. Et, moins de deux mois plus tard, j’entends que certains (il sourit) veulent annuler les résultats, je n’ai pas trop compris !

Si ça avait été le cas, nous aurions été déçus. En tant que sportifs, tu consens des efforts pour atteindre tes objectifs. Mes joueurs ont abattu un super boulot donc pour cela je suis content que la sportivité l’a emporté au final.

Comment vous préparez-vous à la suite ? Il va falloir se réinventer avec cette crise. Match à huis clos, distances à respecter, mesures de protection…

Jouer à huis clos va être différent, il faudra s’adapter. J’ai déjà dit à mes joueurs qu’ils devaient cesser de pratiquer un sport collectif… À présent, ils doivent s’adapter, se comporter en athlètes qui pratiquent un sport individuel. Et ils se sont adaptés. Le plus important c’est que l’on puisse encore jouer. Sans public, c’est clairement moins agréable mais il peut s’agir de la 1re étape vers la normalité.