Clément : "Je n'ai jamais vu Bruges dominer Anderlecht comme aujourd'hui"

Bruges a battu Anderlecht 2-1 mais aurait très bien pu s’imposer avec un écart plus important au marquoir tellement il a dominé les Bruxellois au Jan Breydel Stadium. Mis à part pour la finition, Philippe Clément n’a pas beaucoup de reproches à faire à ses joueurs au terme de la rencontre.

"Au vu du match, le score n’est pas assez sévère. Je suis content de la manière de jouer de mes joueurs, de leur mentalité, de la pression, des mouvements sans ballon et de la construction. La dernière étape à franchir, c’est marquer plus", a expliqué l’entraîneur brugeois au micro de la Pro League.

"Je n’ai jamais vu Bruges dominer Anderlecht comme aujourd’hui", a-t-il ajouté tout en nuançant. "Oui, aujourd’hui Bruges a montré qu’il était d’un autre niveau par rapport à Anderlecht mais dans le foot, le moment présent est important mais le futur l’est encore plus."

"Très fier" de ses joueurs, Clément les a également prévenus pour la suite. "Il reste encore beaucoup de matches à jouer cette saison. Il faut rester calmes et concentrés."

Incertain dans sa sortie sur le but anderlechtois, Simon Mignolet a lui aussi déploré le manque d’efficacité de son équipe. "Sur mon but, je glisse un peu au moment où je pars et c’est cette fraction de seconde qui me fait arriver en retard sur le ballon. Finalement, ce n’est pas trop important car on égalise tout de suite et après on était la meilleure équipe sur le terrain. On a mis du temps à marquer ce deuxième but. C’était dangereux car Anderlecht a eu des occasions aussi. On doit finir le match plus vite avec toutes les occasions que l’on a. Nous avons encore trop de difficultés pour gagner facilement. Il faut changer cela si on veut être champion en fin de saison. Surtout à domicile."