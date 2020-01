Clément : "Ezekiel doit prendre une carte rouge, à 10 contre 11 ça aurait changé la donne"

Philippe Clément n’était pas très content à l’issue du partage 2-2 du Club de Bruges contre Courtrai. Si pour l’entraîneur brugeois, "c’est toujours difficile de venir ici avec un petit terrain. On le sait mais on doit aussi revenir sur la phase où Ezekiel doit prendre une carte rouge. C’est un fait important dans la rencontre, c’est clair pour moi. La carte rouge joue dans le match. 0-1 à 10, ça aurait été un match différent. Après le 0-2 on contrôle le match et Courtai va marquer deux buts et revenir. On a poussé, mais on n’a pas réussi à marquer. C’est le foot et c’est comme ça, les circonstances n’étaient pas avec nous."

Le coach de Bruges pointait aussi un autre souci dans la rencontre, à savoir le terrain de Courtrai, mal en point : "le terrain de Charleroi sera mieux qu’ici. Je vois que les terrains en Belgique, ce n’est pas toujours très bien et ce n’est pas bon pour le football belge. Quand on veut regarder du foot on veut voir des combinaisons et pas seulement des duels, on doit y penser."

Heureusement, tout n’a pas été si mal pour le coach de Bruges qui conclu en soulignant la belle prestation du jeune Charles De Ketelaere, "qui a pris des points et qui a fait un super match ce soir, digne d’un titulaire."

Bruges se déplace mercredi du côté de Charleroi afin de récupérer son match de retard.