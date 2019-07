Clement continue sa revue d'effectif à Bruges

21 joueurs utilisés, dont 5 transferts, Philippe Clement a procédé à une large revue d’effectif face au Lokomotiva Zagreb. A deux semaines du coup d’envoi théorique (le championnat pourrait être postposé en raison de suites du Footgate) de la saison, le nouveau coach du FC Bruges tâtonne encore même s’il semble décider à importer son 4-3-3 genkois en Venise du Nord.



Les fans "blauw en zwart" présents à Deinze ont pu découvrir les défenseurs Eduard Sobol (71 minutes), Odilon Koussounou et Simon Deli (une mi-temps chacun). L’ailier sénégalais Amadou Sagna (45 minutes) et l’attaquant nigérian David Okereke (28 minutes) ont aussi fait leurs débuts brugeois.



Face à Zagreb, équipe croate de milieu de tableau, le Club s’est contenté d’un partage (1-1). Hans Vanaken a ouvert le score d’une tête précise avant que le Lokomotiva ne rétablisse l’égalité juste avant la pause sur penalty. Les Brugeois ont encore manqué quelques occasions.



Des détails qu’il faudra tenter de régler lors des deux prochains amicaux contre l’Union (15/07) et le Sporting Portugal (19/07).