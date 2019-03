Clement : "C'était un grand match de Genk, avec beaucoup de volonté"

Philippe Clement et Genk ont écarté sèchement Anderlecht (3-0) et ont d'emblée frappé un grand coup dans ces Play-Offs 1. Le coach limbourgeois était forcément satisfait au moment d'analyser la victoire des siens.



"C'était un grand match de Genk. Après le départ de Pozuelo, ce n'était pas facile de changer de style de jeu en deux-trois entraînements. Mais les joueurs ont été très bons avec beaucoup de volonté et de courage", souligne le coach limbourgeois.



Avec ce genre de prestation, Genk marque des points ... et les esprits. Le message lancé à la concurrence est clair : même sans Pozuelo, il faudra compter avec le Racing. "Ce n'est pas important. On est concentré sur nous pour prendre des points à chaque match. On sait que toutes les équipes des Play-Offs 1 ont des qualités. Il y a encore 9 finales. Je suis très content de la mentalité affichée par tous mes joueurs. Les titulaires comme les remplaçants."



L'une des bonnes nouvelles de la soirée, c'est le retour de Sander Berge, titulaire pour la première fois depuis janvier. "C'est un talent exceptionnel. Il a 20 ans et il veut prouver quelque chose dans ces Play-Offs. Mais on doit continuer à bien travailler avec le docteur et savoir le nombre de minutes qu'il peut jouer. Il ne faut pas forcer les choses. De temps en temps, c'est difficile pour un entraîneur parce que c'est un joueur qui peut apporter un plus et donc si possible tu veux l'avoir sur le terrain."