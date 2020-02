Clement: "C'était le plus mauvais match de Bruges cette saison"

L’accouchement a été douloureux pour le Club Bruges, difficile vainqueur face à Waasland-Beveren (2-1) ce samedi, grâce à un doublé de Mats Rits. Les leaders du classement ont buté longtemps face à une équipe regroupée sur ses bases.

"On doit marquer les occasions qu’on se procure" explique l’entraîneur de Bruges Philippe Clement au micro de notre journaliste Frank Peterkenne. "On a eu 17 corners, sans marquer. C’était le match le plus mauvais de l’équipe cette saison. Contre une équipe regroupée complètement dans les 16 mètres. C’était du handball. On doit cette victoire à nos supporters. Ils y ont cru jusqu’au bout. Cela a donné beaucoup d’énergie à nos joueurs."

Pour ce match, le technicien brugeois avait décidé de faire tourner son effectif en vue de l’Europa League et le match face à Manchester United jeudi prochain. De quoi faire souffler un peu Vanaken et Deli avant une semaine importante. "Toutes les semaines sont importantes depuis le mois de juillet" tempère Philippe Clement. "On est premier, tout le monde veut gagner contre nous. Cela fait déjà 31 matches joués en Belgique. Et à chaque fois, on est l’équipe à battre."

"On doit donc pousser plus que ce que nous avons montré aujourd’hui" termine le Brugeois. "J’ai été déçu de la prestation de plusieurs joueurs."