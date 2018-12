Claude Makelele invité de la Tribune ce lundi soir (LIVE vidéo 20h25)

La Gantoise a pris le meilleur sur Eupen dimanche lors du match de clôture de la 18e journée du championnat de Belgique (2-0). Grâce à Sigurd Rosted (12e) et Dylan Bronn (76e), les Buffalos, 6e (28 points), ont éjecté du top 6 Charleroi (27 points), auteur d'un partage à Anderlecht (1-1), et le Standard (27 points), qui a pris un point à Saint-Trond (1-1) samedi.

Eupen, qui a joué à dix pendant plus d'une heure à cause de l'exclusion de Sulayman Marreh (29e, 2 jaunes), reste 12e (19 points).

Ce lundi soir, sur le plateau de La Tribune, Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute l’équipe recevront Claude Makelele, entraineur des Pandas. L’émission reviendra naturellement aussi sur la défaite du FC Bruges (à Waasland-Beveren) et sur les partages du Standard (à Saint-Trond) et d’Anderlecht (contre Charleroi).