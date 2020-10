Classement de l'âge : Waasland-Beveren et Anderlecht les plus jeunes...

L’Observatoire du football (CIES) s’est penché sur l’âge moyen des équipes actuelles de 67 championnats de par le monde. La conclusion est limpide… et pas neuve : aligner des jeunes joueurs est sûrement gage d’avenir et de grosse valeur à la revente… quand ils performent, mais sûrement pas de résultats immédiats !

En Belgique, c’est Waasland-Beveren qui rafle la palme de la classe biberon : les Waeslandiens alignent une équipe de 23,4 ans en moyenne et devancent le projet Kompany aka Trust The Process dont l’âge moyen est de 23,6 ans. En considérant les 20 meilleurs championnats européens, Waasland est la 4e équipe la plus jeune de la zone UEFA, Anderlecht la 6e !

Ostende, Mouscron et Genk complètent le Top 5 de Pro-League. Le tout nouveau projet ostendais mis à part, on notera donc que… les deux derniers de D1A y figurent, de même que 2 grosses écuries en plein balbutiement

Vive la routine

À l’opposé, les équipes belges alignant les éléments les plus âgés trônent en haut de tableau : l’Antwerp et Charleroi sont les équipes vieilles de D1A (28,3 ans d’âge moyen) et se partagent le podium du classement, en compagnie de Bruges (26,4 ans, 9e dans la pyramide de l’âge moyen) ! Pour faire bref : avec Penneteau, Gillet, Mbokani et Refaelov, que du bonheur, peu de mauvaises surprises !

Les deux promus, le Beerschot et OHL, affichent les 4e et 7e plus hautes moyennes d’âge (27,6 pour les Anversois, 26,9 pour les Louvanistes) et se nichent aux 4e et 6e places de D1A, tout juste séparées par le Standard (25 ans, 11e équipe la plus âgée).

Alexis parmi les jeunes

À l’étranger, le Milan AC d’Alexis Saelemaekers est l’équipe la plus jeune du Big Five (5 plus grands championnats européens) : 24,5 ans de moyenne. Les Rossoneri devancent 3 équipes françaises, Monaco, Reims et Saint-Etienne. Pour l’anecdote, Parme (29,7 ans) est l’équipe la plus vieillotte des 98 formations du Big Five.

Mais en toute logique, les grands noms du foot européen se nichent plutôt dans la tranche expérimentée de ce classement sur l’âge : l’Inter de Romelu Lukaku (28,7 ans en moyenne) est 16e, la Juventus de Ronaldo 19e (28,4), le Real Madrid 23e (28,3), Barcelone 28e (28,0) et Liverpool 40e (27,4). Le Bayern Munich (47e 27,3) et le PSG (52e, 27,1) se situent à mi-classement.

Metta-biberon

L’équipe la plus jeune de tous les championnats UEFA est le FK Metta (Lituanie, 20,7 ans), dont le site référence www.transfertmarkt.de nous apprend que 11 des 22 joueurs du noyau ont… 19 ans ou moins ! Traduction au classement : le FK Metta est… avant-dernier de sa compétition domestique.

A l’opposé, l’équipe la plus routinière d’Europe est l’Anorthosis Famagouste (Chypre, 31,3 ans), où évoluent les Belgicains Galitsios (34 ans, ex-Lokeren et Mouscron) et Kvilitaia (27, ex-Gantoise). Expérience égale résultat : Famagouste est 2e du championnat chypriote…

Pour le clin d’œil, la doyenne des équipes des 67 championnats passés au crible du CIES est située en Equateur : le Mushuc Runa aligne une formation composée de joueurs de 31,6 ans en moyenne… mais n’est que 12e au classement (sur 16). Passé un certain âge, les artères freinent les courses…