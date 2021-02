Romelu Lukaku a quitté Anderlecht il y a dix ans déjà… Mais l’histoire d’amour n’est pas terminée entre l’attaquant et le club bruxellois.

Alors qu’Anderlecht a remporté son premier Clasico face au Standard depuis un certain temps cette après-midi, 1-3, Romelu Lukaku a tweeté "Anderlecht, merci" avec des émoticônes aux couleurs du club. Ce dernier a évidemment apprécié "l’hommage" et a retweeté avec un petit coeur mauve.

Alors que Lukaku était sur les terrains cette après-midi, il a pu apprécier le résultat du club qui l’a formé et dévoilé à l’issue de la rencontre entre l’Inter Milan et le Genoa (3-0) avec un but et un assist de l’insatiable Belge. Qui visiblement, garde toujours un œil attentif aux performances des Mauves, pour leur plus grand plaisir.

Avec Anderlecht, Romelu a disputé 98 matches pros et a inscrit 41 buts.