Clap de fin pour Bernd Hollerbach et Mouscron

Bernd Hollerbach quitte son poste d'entraîneur de Mouscron un an avant la fin de son contrat, a annoncé l'Excel mercredi.

"La direction du club et le technicien allemand ont trouvé un terrain d'entente pour mettre un terme à leur collaboration. Dans le cadre du budget de transition présenté au CBAS, les dirigeants mouscronnois ont dû réduire drastiquement les dépenses, notamment au niveau de l'entraineur et de son staff. Ils n'étaient donc plus en mesure de proposer les mêmes conditions à Bernd Hollerbach", indique le club sur son site internet. "Les deux parties ont donc décidé de mettre un terme à leur collaboration afin de pouvoir respecter les engagements pris par le club auprès de la commission des licences et du CBAS dans le cadre du budget de transition".



Ce départ était prévisible vu le contexte particulier de la reprise de l'Excel. On prête l'intention au LOSC de vouloir placer ses hommes en cas de rachat de Mouscron.

Bernd Hollerbach, 50 ans, est arrivé à Mouscron il y a un an, pour prendre la succession de son compatriote Bernd Storck. Avant d'arriver dans le Hainaut, l'Allemand avait été l'adjoint de Felix Magath à Wolfsburg et Schalke 04, et avait fait monter le Würzburger Kickers en D2 allemande. Il avait aussi entraîné Hambourg en D2 allemande.

Bernd Hollerbach avait dû quitter momentanément son poste en décembre dernier, après avoir contracté une pneumonie. Philippe Saint-Jean, le directeur du centre de formation, avait assuré l'interim. Hollerbach avait repris son rôle d'entraîneur principal fin février, quelques semaines avant l'interruption du championnat en raison de la pandémie de coronavirus.