Cité à Genk, Vrancken prolonge avec Malines

Wouter Vrancken ne sera pas le successeur de Felice Mazzu sur le banc de Genk. C'est désormais officiel. Le Trudonnaire de 40 ans a en effet profité de l'intérêt du club limbourgeois et des excellents résultats obtenus par le KV Malines pour renégocier à un contrat avantageux avec les Sang et Or. "Le fait qu'il soit candidat sur la liste de Genk a été un signal pour nous. Il fallait s'assoir autour d'une table avec lui. Désormais, nous pouvons compter sur une collaboration sur le long terme", a fait savoir le propriétaire du KV Malines Dieter Penninckx.

Genk doit donc s'activer pour chercher d'autres profils. Le coach du Cercle de Bruges Berndt Storck n'est pas le seul entraîneur allemand qui intéresserait le Champion de Belgique. Hannes Wolf, 38 ans, aurait été contacté par les dirigeants limbourgeois, rapporte la DH jeudi. Ancien coach des U21 du Borussia Dortmund, il a entraîné ensuite Stuttgart et Hambourg en deuxième division allemande.