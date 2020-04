Cité à Anderlecht, Mike Vanhamel prolonge au Beerschot

Dans sa quête d’un gardien, Anderlecht peut biffer le nom de Mike Vanhamel de sa liste de recrues potentielles. Le portier bruxellois a décidé de prolonger au Beerschot, son club actuel. Il a signé un nouveau contrat de quatre ans, annoncent les Anversois sur leur site internet.



"Nous n’avons pas peur parce que Vanhamel reste chez nous", lance fièrement le Beerschot, vainqueur de la finale aller de D1B face à OHL et qui rêve de retrouver la Pro League la saison prochaine.



"Je suis ravi de ce nouveau contrat, nous avons convenu il y a quelques mois de prolonger parce que nos ambitions coïncident. Et je souhaite jouer un rôle important. L’intérêt récent est flatteur mais il ne l’emporte pas sur le sentiment que j’ai dans ce club et l’immense respect que je ressens", a souligné le capitaine du Beer.