Cité à Anderlecht, Michel Vlap a parlé avec Kompany: "Ce serait une étape idéale pour moi"

Michel Vlap a disputé mercredi un amical avec Heerenveen contre une sélection régionale du Gaasterland (victoire 8-0). Le milieu de terrain a peut-être joué son dernier match avec le club de première division néerlandaise. Vlap vise un transfert à Anderlecht et attend un accord entre les deux clubs.

Vlap est cité avec insistance du côté d'Anderlecht. Le milieu de 22 ans a confié à Voetbal International avoir parlé au téléphone avec Vincent Kompany. "Kompany m'a appelé, il m'a dit qu'il m'avait vu jouer et qu'il me suit. C'est flatteur", a expliqué Vlap. "J'ai de l'ambition et je trouve qu'Anderlecht est un club fantastique. C'est un club qui a toujours été au sommet, le plus grand club de Belgique. Pour le club et pour moi, il y a une belle somme. Je peux dire que je veux toujours rester dans ce club, mais je veux aussi aller plus haut et me développer davantage. Je pense que c'est une étape idéale pour moi. Les clubs doivent d'abord s'entendre, on verra ce qu'il va se passer. Une année de plus à Heerenveen serait également bonne pour moi, mais je veux obtenir le maximum de ma carrière et je pense qu'Heerenveen me l'accordera."

Formé au club, Vlap a inscrit 16 buts et délivré 6 assists la saison passée en eredivisie.