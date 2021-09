Christian Kouamé après Anderlecht – Malines : "Au début, j’avais un peu la pression pour mon 1er match à domicile"

Première titularisation et premier match au Lotto Park pour Christian Kouamé ce dimanche lors du large succès d’Anderlecht 7-2 face à Malines. Le nouvel attaquant du RSCA a planté un doublé en début de deuxième période et lancé son équipe vers ce festival de buts.

Tout sourire, l’avant-centre de 23 ans s’est présenté au micro d’Eleven Sports après la rencontre. "J’avais un peu de pression car c’était la première fois que je jouais devant mon public. J’étais un peu timide au début", a reconnu Kouamé. "Mais à la mi-temps, le coach m’a parlé et je me suis laissé aller."

Le jeune Ivoirien a d’ailleurs souligné le travail de son coach à la pause. "On a eu des difficultés en première période. Dans les vestiaires, le coach a recadré tout le monde, nous a précisé ce qu’il voulait qu’on fasse. On l’a fait en deuxième période et le résultat est arrivé."

Prêté par la Fiorentina, Kouamé semble convaincu par le projet du coach anderlechtois. "Avant de venir, le coach m’a contacté et il m’a dit ‘j’ai besoin de toi’. Quand quelqu’un me dit ça, c’est qu’il a vu quelque chose en moi. Je suis donc venu humblement pour aider l’équipe", a raconté Kouamé.

"Nous sommes un bon groupe et on va essayer de prendre le maximum de points possibles", a-t-il ajouté le sourire aux lèvres.