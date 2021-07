Chris Bedia impressionné : la préparation du Sporting de Charleroi a été "très très très... Le Sporting de Charleroi a remporté son match d’ouverture face à Ostende ce samedi soir. Chris Bedia a montré la voie aux Carolos en inscrivant le premier but de la saison des Zèbres, un but qui lui fait particulièrement plaisir. L’attaquant franco ivoirien espère enfin vivre une saison pleine dans son club. Bedia a réagi au micro d’Eleven : "Ça fait du bien de marquer, d’autant plus que c’est toujours mieux de marquer dès le début du championnat. Ça fait du bien aussi dans la tête. Après, il faut continuer à travailler pour parvenir à être efficace pour l’équipe, je n’ai eu qu’une occasion, j’ai marqué. J’espère que je vais continuer comme ça tout au long de la saison. Prendre de la confiance, marquer des buts et continuer à aider l’équipe parce que le plus important c’est l’équipe. Si on court pour l’équipe, on est récompensé individuellement." L’efficacité, un élément déterminant face à Ostende : "Oui, on était concentré, le coach avait dit qu’il fallait être efficace dans les deux surfaces. Derrière on a été bon, devant on a été très efficace." La préparation d’avant-saison a été particulièrement exigeante au Sporting de Charleroi, ce qui permet aux Zèbres d’être directement dedans : "La préparation a été difficile, ce n’est pas pour rien. Ça a été très très très dur. Mais au moins au fur et à mesure on va prendre l’habitude de faire les courses. Je pense que ça va nous faire du bien à nous aussi. On va être plus fort, progresser et monter en puissance pendant l’année, c’est le plus important." Edward Still semble déjà imprimer sa marque du côté de Charleroi… On verra au fil de la saison si cela porte ses fruits.