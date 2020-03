Choix financier et douloureux : les détails du licenciement de Zetterberg

Anderlecht a mis fin à sa collaboration avec Pär Zetterberg ce samedi. Revenu en novembre 2018 au RSCA, Zetterberg était un des assistants de Franky Vercauteren sur le banc bruxellois. Icône en tant que joueur (1989-2000 et 2003-2006), le médian de 49 ans, avait intégré la cellule sportive du club en janvier 2019 en tant qu'assistant d'Hein Vanhaezebrouck et a finalement occupé un rôle plus en retrait suite au licenciement de celui-ci en décembre 2018.

Le club mauve a justifié le licenciement. "Le football professionnel, comme la plupart des autres activités économiques, fait face à un défi majeur en raison de l'épidémie du virus Covid 19. Les décisions logiques du gouvernement et des plus hautes autorités du football ont un impact financier majeur sur le fonctionnement du club. C'est pourquoi la direction et les employés du RSC Anderlecht s'efforcent chaque jour d'armer le club, à court terme, contre les pertes de revenus importantes consécutives à l’arrêt du championnat. Cet exercice nécessaire, mais difficile, doit à nouveau faire du RSCA, à terme, un club performant. Des efforts sont demandés à tous les employés du club et aux membres du conseil d'administration. Ceci implique des décisions douloureuses. Le club a donc décidé de se séparer de Pär Zetterberg. Le Suédois est et restera un monument du RSCA. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu'il a réalisé et signifié pour les Mauve et Blanc", précise le RSCA.

Et conclut avec cette phrase : "Le club vous tiendra informé des autres mesures qu'il prendra pour assurer son avenir sportif et financier." Il faut donc s'attendre à d'autres décisions.