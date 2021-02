Chiffrés à 30 millions, les transferts de Mbemba et Mitrovic n'en ont rapporté que 17 à Anderlecht

Vendre deux joueurs pour 30 millions d’euros et n’engendrer que 17 millions de bénéfice. C’est possible… Et c’est ce qui est arrivé au Sporting d’Anderlecht en 2015 dans le cadre des transferts à Newscastle de Chancel Mbemba et Aleksandar Mitrovic.

Après les révélations sur le transfert d’Adrien Trebel lundi puis celles autour de celui de Youri Tielemans à Monaco mardi, ce sont de nouveaux détails sur le transfert de deux anciens cadres du Sporting d’Anderlecht qui émergent ce mercredi des Football Leaks, des documents obtenus par le magazine allemand Der Spiegel, transmis et divulgués par nos confrères du Soir et du Standaard.

Ceux-ci ont ainsi pu découvrir les coulisses du transfert de Chancel Mbemba et Aleksandar Mitrovic à Newcastle, une opération chiffrée à 30 millions qui a notamment attiré l’attention du juge d’instruction bruxellois Michel Claise. Celui-ci s’est notamment intéressé au rôle des intermédiaires (Christophe Henrotay, Pini Zahavi) qui auraient grappillé une part importante du gâteau pour ne laisser "que" 17,1 millions à Anderlecht.

Los du transfert du défenseur Congolais (13,7 M), son agent Christophe Henrotay a touché 3,1 millions de commissions alors que son ancien agent Fabio Baglio a renoncé à un pourcentage sur la revente tout comme le club congolais du FC MK qui ne touchera que 400.000 euros (il devait en principe recevoir 10% du montant de la revente). On enlèvera ensuite le coût de l’investissement pour attirer Mbemba à Saint-Guidon soit 855.000 euros pour un bénéfice total chiffré à 9,145 millions d’euros pour les Mauves.

Dans le cadre du transfert de Mitrovic (16,5 millions), le rôle des agents est également prépondérant. L’arrivée à Anderlecht du Serbe depuis le Partizan Belgrade en 2013 pour 5 millions d’euros prévoyait un pourcentage à la revente de 20% sur la plus-value en faveur du club serbe. Au moment du départ de l’attaquant pour Newcastle, le Partizan réclame donc ses 2,3 millions d’euros. Alors en procès avec Christophe Henrotay pour un litige sur des frais de commission, le club serbe va finalement accepter de lâcher 482.000 euros en faveur de l’agent Belge.

Le 'superagent' israélien Pini Zahavi a lui aussi eu droit à une rétribution considérable pour ses services. Il empochera finalement 1,25 millions. Entre prix d’achat du joueur, pourcentage sur la plus-value et commission des agents, Anderlecht ne renseignera que 7,95 millions de bénéfices pour ce transfert.