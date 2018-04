Chevalier porte Courtrai, Harbaoui brille encore, Mouscron marque le pas

Teddy Chevalier et Hamdi Harbaoui ont à nouveau fait parler leurs qualités de buteurs lors quatrième journée du groupe A des play-offs 2. Ils ont mené Courtrai (2-1) et Zulte-Waregem (4-1) à la victoire. Mouscron a concédé le partage face à Waasland-Beveren (1-1) et voit ses voisins flandriens se détacher au classement.



Les Waeslandiens ont décroché leur premier point dans ces PO2. Louis Verstraete s'est joué de Bruno Godeau avant d'ajuster Logan Bailly (12e). Jelavic, à la conclusion d'un joli mouvement initié par Omar Govea, a égalisé (36e). Selim Amallah a été exclu pour deux cartons jaunes. Après deux victoires, l'Excel reste sur un bilan de 1 point sur 6.



Avoir un buteur efficace, cela simplifie la vie. Glen De Boeck et Francky Dury ne diront pas le contraire. Avec Teddy Chevalier et Hamdi Harbaoui les entraîneurs du KVK et du Essevee peuvent compter sur deux joueurs capables de faire la différence.



Le Français a inscrit ses 19e et 20e buts de la saison et a validé - depuis le point de penalty - le troisième succès en quatre matches des Kerels. La réalisation de Jovan Kostovski n'a rien changé au résultat final (2-1).



L'attaquant tunisien de Zulte-Waregem a fait encore plus fort. Théo Bongonda a lancé le Essevee sur la voie du succès (38e), Harbaoui a fait le reste. Après son quadruplé contre Mouscron, il a réussi un triplé au Lierse (1-4).



Au classement, Zulte-Waregem mène la danse avec 10 unités, devant Courtrai (9 pts) et Mouscron (7). OH Louvain (4), le Lierse (3) et Waasland-Beveren (1) suivent.