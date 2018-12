Chatelle : "Le système des play-offs rend les dirigeants plus nerveux"

Hein Vanhaezebrouck a été remercié à Anderlecht, dimanche soir, à l'issue de la défaite des Mauves au CS Bruges (2-1) pour le compte de la 19e journée de Pro League. Éliminé en Coupe de Belgique et en Europa League, le RSCA n'a plus gagné depuis le 11 novembre (2-0 contre Gand) et n'a obtenu qu'un point lors des quatre dernières journées.

"C’est un licenciement qu’on voyait venir. Il m’interpelle toutefois dans le timing, dans la mesure où il arrive juste après un match, sans beaucoup de recul, même si apparemment c’était pratiquement prévu à l’avance. Ca pose question sur la gestion globale du club et de savoir vers où le club veut aller. Sur le plan comptable, il n’y a pas grand-chose à redire. C’est surtout dans le contenu où on a vu finalement une équipe qui n’a jamais vraiment joué ce football dominant qu’attendent les supporters. Vanhaezebrouck avait-il vraiment les joueurs qu’il désirait ? C’est la question que tout le monde se pose. Il en a certainement eu plusieurs qu’il attendait, d’autres pas. Il n’a jamais su bonifier individuellement chaque joueur. Il y a très peu d’individualités à ressortir au final", précise Thomas Chatelle à notre micro.

L'entraineur du RSCA est le sixième remercié en 19 journées seulement. "C’est beaucoup et c’est toujours trop. C’est un phénomène global dans le football, touché par de plus en plus d’enjeux financiers. En Belgique, c’est accentué par le système des play-offs, avec des échéances plus courtes. En mars, les choses sont pratiquement décidées, avec la descente et les PO1. Ca rend les dirigeants plus nerveux et plus réactifs. Sur les six entraineurs remerciés, trois luttaient pour le maintien. Je pense qu’il y a aussi une remise en question à avoir sur la gestion à long terme des clubs. On n’investit pas assez dans les directions sportives. Le directeur sportif est, selon moi, la personne la plus importante dans un club. En Belgique, il y a un manque cruel de vision dans cette fonction. Qui plus est, de nombreuses directions arrivent souvent de l’étranger. Elles ne connaissent pas notre championnat et les réalités de celui-ci. Parfois, la communication entre propriétaire, dirigeants, entraineur et joueurs ne fonctionne pas. Des exemples comme Charleroi (Felice Mazzu) ou Zulte Waregem (Francky Dury), avec des entraineurs qui connaissent bien le club, sa région et sa mentalité, ça aide. Il faudrait réfléchir à tout cela quand on engage un entraineur. Etre coach, c’est un job qu’il ne faut pas sous-estimer, raison pour laquelle peu le reste sur le long terme", poursuit le consultant RTBF, qui est passé par Anderlecht entre 2008 et 2012.

Et le droitier de 37 ans de conclure : "Au Standard, c'était une très bonne idée de faire venir Michel Preud'homme, quelqu’un qui connait mieux que quiconque la maison et la pression inhérente. C’est un autre débat de savoir s’il fallait lui donner tous les pouvoirs (vice-président, directeur sportif et entraineur). Il fallait en tout cas un homme fort pour incarner ce rôle, avec les épaules assez solides, la crédibilité aux yeux des supporters et à qui on donne du temps aussi. A ce titre, pour Anderlecht, je pense à quelqu’un comme Franky Vercauteren. Il pourrait être un très bon directeur sportif, il a connu la maison et la formation des jeunes. C’est ce genre de profil qui peut donner une ligne cohérente à long terme."