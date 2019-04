Chatelle: "Le Standard a déçu dans sa capacité de réaction"

Notre consultant Thomas Chatelle est revenu au micro de Pierre Deprez sur la lourde défaite subie par le Standard sur le terrain du FC Bruges lundi soir (4-0). Pour l'ex-Diable rouge, "Bruges a mis tout le monde d'accord aujourd'hui. Il a fallu une étincelle et ce fut l'erreur de Vanheusden. Le Standard a déçu dans la capacité de réaction. Il y a quand même moyen de faire un petit peu plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On voit un Club de Bruges qui, à tous les postes est au-dessus."

"On a vu un Standard relativement prudent lors des deux premiers matches de PO1" enchaîne Thomas Chatelle. "Certains diront cyniques. Mais au final, c'est un 6 sur 9. Ce n'est pas mauvais au niveau comptable. Mais ce soir, on a vu les limites au niveau créatif. Et dans la capacités individuelles à faire la différence, on a vu un Carcela absent. Djenepo aussi. Il n'a pas su faire la différence. Donc cela devient compliqué quand les individualités ne parviennent pas à faire la différence."

Bruges recolle à Genk en tête du classement, à un point des Limbourgeois. Et les deux équipes s'affrontent ce dimanche. "C'est une première finale" déclare le consultant. "Je pense que ces deux équipes sont au-dessus. Ces deux-là vont se jouer le titre. Pour moi, Bruges a un petit d'avance sur le plan mental. En tous cas, face à ce Bruges-là, on ne peut pas se permettre la moindre erreur."

Et du côté du Standard, il faudra relancer la machine dès ce vendredi si le club veut encore croire au titre. Ce sera un match à domicile face à Anderlecht, qui sombre complètement et affiche un 0 sur 9 pour l'instant. "Anderlecht est très loin. C'est un malade profond" analyse Thomas Chatelle, ex-joueur de la maison mauve. "Il va falloir du temps pour retrouver un équilibre dans le club. Tout a été trop vite, pour tout le monde. Surtout au niveau des dirigeants, où on a voulu chambouler tout trop vite. Sur le terrain, cela se ressent évidemment. Et dès que cela ne tourne pas dans le bon sens, on sent que le bateau coule complètement."

"Mentalement, Anderlecht est loin" termine Thomas Chatelle. "Il va falloir trouver les ressources. Il faut faire avec ce que le club a. Il faut trouver les joueurs, le système et les mots pour terminer ces PO1 avec le minimum d'échec."