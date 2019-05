Chatelle : "Cet Anderlecht-Standard, c'est aussi une question de revanche"

Ce dimanche après-midi, à 14h30, le Sporting d’Anderlecht accueille le Standard de Liège dans le cadre de la septième journée des play-offs 1.

"Cette rencontre, c’est aussi une question de revanche par rapport aux différents publics. Les deux équipes tournent moins bien. Anderlecht vit une saison pourrie donc la revanche, c’est surtout pour eux. Une revanche par rapport à eux-mêmes aussi. La cinquième place est devenue un enjeu pour Anderlecht, il s’agit de l’accrocher pour limiter les frais. Du côté du Standard, il y a cette fameuse troisième place, celle à la hauteur de leurs ambitions et des qualités du noyau", a précisé Thomas Chatelle.

Et notre consultant de s’intéresser plus en profondeur aux situations des deux formations : "Anderlecht ne va pas résoudre son problème de consistance sur les quatre derniers matches. Ce problème de qualité et d’équilibre du noyau existe depuis le début de la saison, voire même avant. Il va falloir reconstruire les fondations du club. Belhocine doit essayer de trouver la meilleure tactique et les meilleurs joueurs aux postes adéquats. Le Standard, lui, a connu un déclic dans le mauvais sens après le match arrêté contre Anderlecht alors que les Liégeois faisaient de bons play-offs. Un point saute aux yeux : du côté de la créativité, on ne parvient plus à faire la différence individuellement. Il faudra que des joueurs comme Carcela, Lestienne, Djenepo ou Lestienne, ceux qui doivent créer, soient à leur niveau. Ils ont aussi pris pas mal de buts."

Au rayon des pronostics, Thomas Chatelle pense que le Standard va s’imposer 1-2 dans cette partie.