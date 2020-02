Chasse à la 6è place : un fauteuil pour quatre

A quatre journées de la fin de la phase classique, la bataille fait rage pour l'accession au Play-Offs.

Bruges, Gand et Charleroi sont déjà mathématiquement qualifiés, l'Antwerp et le Standard le sont quasiment.

Reste la fameuse 6è place qui fait toujours l'objet de toutes les convoitises. 4 formations se la disputent : Genk, Malines, Zulte-Waregem et Anderlecht. 4 formations regroupées en 4 points.

Pour déterminer la formation la mieux armée pour décrocher la 6è place finale, plusieurs paramètres sont à prendre en considération :

- la position actuelle des 4 équipes et leur nombre de points

- l'état de forme des 4 équipes (séries en cours)

- le calendrier des 4 équipes d'ici à la fin de la phase classique.

Sur base du classement actuel, Genk est le mieux placé puisque il occupe la 6è place et possède son sort en mains. Genk totalise 38 points, Malines 37 (11 victoires), Zulte-Waregem 37 (10 victoires) et Anderlecht 34 (8 victoires).

Sur base des séries réalisées en 2020, Genk et Anderlecht semblent les plus en forme avec 7 points sur 15 chacun, là où Malines et Zulte-Waregem n'en totalisent que 3. Mais le problème du sporting est qu'il part de plus loin et qu'il doit réussir à dépasser 3 équipes, ce qui n'est pas rien...

Reste la question du calendrier qui attend les 4 prétendants, et là il faut distinguer les matchs difficiles contre des équipes du top, des rivaux directs (Anderlecht-Zulte-Waregem lors de la 29è journée, Genk-Malines lors de la 30è) ou des équipes en lutte pour le maintien, et les matchs "faciles" contre des équipes un peu démobilisées. Et de ce côté-là, c'est Malines qui semble avoir l'avantage avec notamment deux matchs plus qu'abordables à Saint-Trond et contre Eupen.

Difficile donc, sur base de ces paramètres, de désigner un grand favori pour la 6è pace finale. Ce qui rendra cette fin de phase classique d'autant plus intéressante…

Le programme des 4 prétendants

Genk

J27 à Courtrai

J28 contre FC bruges

J29 à Ostende

J30 contre Malines

Malines

J27 contre Waasland-Beveren

J28 à Saint-Trond

J29 contre Eupen

J30 à Genk

Zulte-Waregem

J27 à Ostende

J28 contre Courtrai

J29 à Anderlecht

J30 contre le Standard

Anderlecht

J27 contre Eupen

J28 à Waasland-Beveren

J29 contre Zulte-Waregem

J30 à Saint-Trond