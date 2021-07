Charles De Ketelaere lauréat du Trophée Dominique D'Onofrio 2020

Charles De Ketelaere est le lauréat du Trophée Dominique D'Onofrio 2020, remis lundi à Ganshoren, en même temps que le Trophée Raymond Goethals. Le Brugeois est le deuxième jeune joueur à recevoir ce prix, récompensant le meilleur débutant du championnat de Belgique de football l'année passée.

Le joueur ne pouvait pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2020. Le milieu de terrain d'Anderlecht Yari Verschaeren a inauguré le palmarès en décembre 2019.

Ce Trophée du "rookie de l'année" est attribué par le jury du Trophée Raymond Goethals, lequel désigne le meilleur entraîneur de football belge, ou disposant de la bi-nationalité, qui exerce en Belgique ou à l'étranger.

Il est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals, attribué depuis 2011 (dans l'ordre chronologique Eric Gerets, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots et Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud'homme, Felice Mazzu et Philippe Clement), d'arbitres et de membres de l'organisation du trophée.

La cérémonie a été repoussée à plusieurs en raison de la crise sanitaire, raison pour laquelle le trophée 2020 est remis alors que la saison 2021/2022 s'apprête à débuter.