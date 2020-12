Charleroi – Waasland-Beveren : une occasion de réintégrer le top 4 pour les Zèbres (LIVE audio et commenté à 17h)

Battu par Eupen vendredi, le Sporting de Charleroi n’arrive décidément plus à se reprendre et à mettre fin à sa série noire qui le voit présenter un bien mauvais bilan de 5 points sur 21. Les Zèbres (6es avec 23 points) font désormais du surplace et sont sortis du top 4. Ce mercredi, ils auront l’occasion de le réintégrer en cas e succès face à la lanterne rouge Waasland-Beveren lors d’un match d’alignement de la 10e journée du championnat de D1A.

Pour cette rencontre délicate, Karim Belhocine devra se passer de Steeven Willems (suspendu), Lukas Teodorczyk, Massimo Bruno et Christophe Diandy (blessés).

