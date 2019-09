Charleroi va quitter le Mambourg pour un stade flambant neuf : "Il était temps de déménager"

Mehdi Bayat, l’administrateur général du Sporting de Charleroi, a présenté ce mardi son plan "Horizon 2024". Le RCSC va quitter le Mambourg, son stade historique, pour rejoindre une nouvelle enceinte qui sera construite sur l’un des deux sites actuellement en balance, et situés "dans le Grand Charleroi, à moins de cinq kilomètres du stade actuel". Un nouveau centre d’entraînement verra également le jour, pour les professionnels et les élites, d’ici deux ans.

"Le Stade du Pays de Charleroi tel que nous le connaissons aujourd’hui ne peut plus répondre aux demandes de confort, de technologie, et de mise en place d’événements que nous désirons à l’avenir, a précisé Mehdi Bayat. Un projet de rénovation avait été envisagé à un moment donné avec la Ville de Charleroi, mais ce produit ne tient malheureusement plus la route. Il était temps de déménager et de quitter cette enceinte, pour partir vers un nouveau site et y créer le Stade du Pays de Charleroi du futur. Ce ne sera pas qu’un stade de foot, mais également une enceinte qui pourra accueillir des événements, une quarantaine de dates par an. Nous envisageons une capacité de 20.000 à 22.000 spectateurs pour les matchse de football, et de 30.000 pour les concerts. Nous voulons que cette nouvelle enceinte "vive" le plus souvent possible. Nous avons un budget propre de 60 millions d’euros à investir dans cette enceinte. C’est énormément d’argent !"

"Nous voulons aussi avoir une pelouse d’une qualité exceptionnelle pour pouvoir jouer nos matches à domicile dans les meilleures conditions, a tenu à rassurer l’administrateur général du Sporting. Ce ne sera donc pas une pelouse artificielle, mais une vraie pelouse. Sur quel site ? Je ne suis pas encore en mesure de vous le dire, nous devons encore faire notre choix entre deux sites. Nous l’annoncerons très rapidement, c’est-à-dire endéans un mois. Un nouveau stade attire un nouveau public, Gand en est un bel exemple. Il faudra ensuite assurer au niveau des résultats sportifs, mais là aussi Gand est un bel exemple, qui a remporté son premier titre un an après avoir pris possession de la Ghelamco Arena."