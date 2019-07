Charleroi tient son premier renfort

Le Sporting Charleroi a annoncé jeudi l'arrivée d'un nouveau défenseur central, Modou Diagne. Le Sénégalais, 25 ans, a paraphé un contrat de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire et sera amené à pallier les départs de Gabriele Angella et Javier Martos. Diagne a passé jusqu'ici toute sa carrière à Nancy. Il a totalisé 113 rencontres et 4 buts sous le maillot du club lorrain.

Il s'agit du premier transfert entrant pour les Zèbres cet été. Le club carolo s'est montré plutôt discret sur le marché des transferts ces dernières semaines et s'est contenté de rapatrier les joueurs partis en prêt la saison dernière comme David Pollet, Mamadou Fall ou Chris Bedia.

Des modification au noyau à disposition de Karim Belhocine pourraient être amenées en cas de départ de Victor Osimhen qui vient de terminer la CAN à la 3e place avec le Nigeria.