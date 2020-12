Charleroi : Teodorczyk fait son apparition dans le groupe, qu'est-il devenu ?

Revoilà Teo ! 940 jours après sa dernière apparition sur les terrains de Pro League, Lukasz Teodorczyk pourrait rejouer sur le sol belge. L’attaquant polonais figure pour la première fois dans le groupe de Charleroi pour le déplacement au Cercle de Bruges. Qu’a-t-il fait depuis plus de deux ans ?



Le 20 mai 2018, Anderlecht s’incline au Stade Constant Vanden Stock contre Genk. Teodorczyk marque l’unique but des Mauves. La saison se termine en mode mineur. Quelques mois plus tard, il quitte le Sporting par une porte dérobée. Depuis, Teo ne s’est pas départi de cette discrétion à Udinese.



En 940 jours, l’épervier de Zuromin a disputé… 820 minutes (dont 88 avec la Pologne). Moins d’une minute par jour. Famélique. Dans le Frioul, il a gratté 32 bouts de matches pour deux maigres réalisations. Des stats bien loin de ses standards habituels.