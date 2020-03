Charleroi - Standard : Un choc wallon avec le podium en toile de fond (LIVE commenté 18H)

La 28e journée de Pro League sera marquée par le choc wallon entre Charleroi et le Standard, dimanche à 18h00. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté sur www.rtbf.be/sport.



Le duel entre Charleroi et le Standard a rarement été aussi équilibré sur papier. Les deux équipes se partagent la troisième place avec 48 points, le Standard devançant son rival au nombre de victoires (14 contre 13). C'est donc une place sur le podium, symbolique, de la phase classique qui sera en jeu dimanche sur le coup de 18h00.



Le match aller s'était soldé par un partage 1-1. Les deux équipes ont affronté un calendrier corsé ces dernières semaines. Le Standard arrive avec un moral gonflé à bloc, lui qui a pris sept points contre Bruges, Genk et l'Antwerp. Charleroi a lui partagé à l'Antwerp et perdu à Bruges, nourrissant à chaque fois quelques regrets.