Le Sporting Charleroi a engagé le défenseur bulgare Ivan Goranov, a confirmé Mehdi Bayat l'administrateur délégué du club. Le latéral gauche a signé un contrat de deux ans avec une troisième saison en option.

Goranov, 28 ans, évoluait au Levski Sofia depuis 2017. Six fois international bulgare, il a joué 27 matches pour le club de la capitale bulgare la saison dernière avec un but et deux assists au compteur.