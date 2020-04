Charleroi s'oppose à la proposition d'Anderlecht : "certains mettent beaucoup de choses sur le dos du Covid-19"

La proposition du CEO d'Anderlecht Karel Van Eetvelt de répartir les revenus européens entre tous les clubs n'a pas convaincu tout le monde. Et en tout cas pas du coté du Sporting de Charleroi, troisième du classement au moment de la suspension du championnat. "C'est très étonnant. Tout à coup, on parle de solidarité dans le football alors que cela a rarement été le cas et certainement pas de la part d'équipes qui en parlent pour le moment", explique Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du club carolo, au micro d'Erik Libois.

"Anderlecht s'est très peu soucié des autres par le passé, quand ils étaient en Champions League. Charleroi a gagné son ticket européen sur le terrain. Personne ne peut nous le contester. Et les revenus éventuels, que généreront cette participation européenne, doivent revenir à Charleroi. Il n'y a même pas à discuter. Certains mettent beaucoup de choses sur le dos du Covid-19.".

Le dirigeant carolo s'oppose également à une autre proposition formulée par Karel Van Eetvelt : un passage à 18 équipes en D1A la saison prochaine. "Je suis également surpris de voir qu'Anderlecht décide du passage à 18 équipes. Nous sommes totalement contre. Il y a un règlement. Les droits télé ont été vendus sur la base d'un format de compétition. Et, de notre coté, on estime que c'est la bonne formule pour dynamiser notre football. Chaque année, il y a une douzaine d'équipes qui veulent figurer dans le top 6 et cela nous a offert des championnats très attractifs. Revenir en arrière, avec 18 ou 20 clubs comme le voudraient certains, ce serait un mauvais signal pour notre public. Un public que l'on va devoir reconquérir après 5 mois d’arrêt."