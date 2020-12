Charleroi s'incline face à un Antwerp renversant et rate son dernier rendez-vous de l'année (2-1)

C’est Abdoulaye Seck qui avait , à son corps défendant, mis Charleroi sur de bons rails à la 51e minute en plantant le cuir dans son propre but. Mais les hommes de Leko , boostés par les entrées de Benavente, Myoshi et Jukleröd , ont réagi en fin de match. C’est d’abord l’ancien de la maison, Benavente , qui a crucifié Penneteau avant que Mbokani n’inscrive le but du K.O dans la foulée.

Le résumé :

Début de match indécis. Charleroi est empêtré dans le marquage à la culotte anversois et ne parvient pas à imposer son jeu. De son côté, l’Antwerp confisque le cuir mais sans véritablement mettre le nez à la fenêtre. Seules deux frappes imprécises de ce diable de Refaelov provoquent une (légère) frayeur chez Penneteau.

Pour le reste, rien à signaler ou presque, le rythme de ce match étant loin d’être endiablé. Alors que la tempête Bella prend ses quartiers au Bosuil, les 22 acteurs eux, se démènent contre les conditions dantesques et ce vent qui anihile presque toute velléité offensive.

Il faut donc attendre la demi-heure pour voir les Zèbres monter en régime. C’est d’abord Morioka qui sonne la révolte d’un tir pernicieux avant que Nicholson ne place un boulet de canon...qui effleure le poteau de Butez. Rideau.

Seck crucifie ses propres couleurs

Galvanisés par cette convaincante fin de mi-temps, les Carolos reviennent sur la pelouse avec les mêmes intentions. Et Berahino, monté au relais de Ribeiro Costa, ne tarde pas à se mettre en évidence.

Sur un centre au cordeau, l’ancien enfant terrible du football anglais reprend au second poteau de façon peu académique. Sa reprise (non cadrée) pousse Seck à la faute. Le défenseur sénégalais s’emmèle les pinceaux et dévie le ballon dans son propre but. Charleroi prend les commandes !

Réaction immédiate d’Anversois qui s’étaient inexplicablement assoupis après un bon début de match. Myoshi, tout juste monté au jeu, déclenche une très lourde frappe mais l’impeccable Penneteau détourne bien. Un portier français sauvé par son montant dans la foulée, la tête de Seck venant s’écraser sur la transversale.

La 3e incartade anversoise sera finalement la bonne. Lancé sur son flanc gauche Jukleröd adresse un centre parfait au premier poteau. A l’affût, l’ancien Carolo Benavente reprend en un temps et crucifie Penneteau. Changements payants pour Leko, qui avait fait monter les deux hommes quelques minutes plus tôt.

Et l’Antwerp, subitement revigoré, ne s’arrête pas en si bon chemin. Seck visiblement revanchard après son auto-goal est ultra offensif. D’un long ballon saillant, il trouve Mbokani en profondeur. Le Congolais anticipe astucieusement la sortie de Penneteau et place une subtile pichenette pour crucifier Charleroi. 1-2, en deux minutes, l’Antwerp a renversé la rencontre.