Charleroi s'incline face à Eupen et conclut sa mauvaise saison sur une fausse note

Pour son dernier match de la saison, le Sporting de Charleroi s’est incliné 2-3 face à Eupen dans un match où les erreurs ont une nouvelle fois été trop nombreuses pour pouvoir revendiquer quelque chose.

Après l’invasion du terrain, dans l’après-midi, par des supporters carolos furieux de la situation sportive du club, le match a débuté avec 30 minutes de retard. Sans enjeu, retardé, la rencontre était surtout importante pour les Zèbres, en quête d’un honneur à sauver.

Les Carolos sont d’ailleurs les premiers à se montrer dangereux. Après une minute seulement, la frappe de Bruno passe juste au-dessus des buts eupenois.

Mais après trois minutes, Eupen réagit. L’ouverture du score est cependant annulée pour un hors-jeu.

Le match tourne au cauchemar peu après le quart d’heure pour Charleroi. Kipre est coupable d’une faute de main dans le rectangle, penalty pour Eupen. Penneteau repousse la tentative de Prevljak mais l’attaquant bosnien fait tout de même 1-0 en deux temps.

A la 24e, belle occasion pour Nicholson mais son tir est détourné en corner par Himmelmann.

►►► À lire aussi : Mehdi Bayat : "J’ai eu mal de voir mes supporters sur le terrain mais il faut comprendre la déception"

Le calvaire continue pour les Zèbres qui se retrouvent menés 0-2 avant la demi-heure suite au doublé de Prevljak.

Mais Charleroi ne baisse pas les bras et réagit rapidement. Les Zèbres reviennent à 1-2 grâce à un but de Golizadeh (32e).

Juste avant la mi-temps, Kipre, encore lui, trompe cette fois son gardien en déviant la frappe de Prevljak dans son propre but (1-3).

Volontaires et concernés par la rencontre, les Zèbres commettent trop d’erreurs pour rester dans le match.

La deuxième mi-temps se joue sur un train de sénateur. Il faut attendre la 81e pour que la rencontre retrouve du rythme. Moment choisi par Ilaimaharitra pour convertir un penalty et redonner espoir à Charleroi (2-3).

Un but inutile pour les Zèbres qui s'inclinent 2-3 face à Eupen sur leur pelouse. Avec cette victoire, Eupen dépasse Charleroi et finit la saison à la 12e place avec 43 points. Charleroi termine 13e avec 42 points et dit sans doute au revoir à Karim Belhocine.