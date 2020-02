Charleroi s'incline à Genk et court toujours après la victoire en 2020

Le Sporting de Charleroi a laissé passer une bonne opportunité de prendre une avance considérable dans la course aux play-offs 1 samedi lors de son déplacement à Genk dans le cadre de la 24e journée de Pro League. Les Zèbres se sont en effet inclinés 1-0 contre les Limbourgeois sur un but signé Patrik Hrosovsky à la 39e minute de jeu.

Jusqu’ici incapables de gagner en 2020 (2 partages, 1 défaite), les Carolos mettent fin à une série de 13 matches sans défaite en championnat mais conservent encore quelques longueurs d’avance sur leurs adversaires au classement. Avec 41 points, ils occupent la 4e place ex aequo avec le Standard et comptent 4 points d’avance sur Genk et 7 sur Malines qu’ils devront affronter dans 10 jours en match d’alignement.

Ce samedi, les troupes de Karim Belhocine n’étaient décidément pas dans un bon jour. On l’a compris dès la 3e minute lorsqu’ils ont concédé un but finalement annulé à Hrosovsky. Nicolas Penneteau a ensuite dû s’illustrer à plusieurs reprises durant la partie en arrêtant notamment un penalty à la 14e minute sur un envoi de Jere Uronen.

Un peu plus incisifs en deuxième période, surtout en raison de la baisse de régime limbourgeoise, les Carolos n’ont jamais réellement inquiété Thomas Didillon, qui jouait son premier match avec Genk.

Charleroi devra rapidement se relever après ce coup dans l’eau et se remobiliser car un calendrier très exigeant l’attend (Zulte Waregem, Malines, Antwerp, FC Bruges, Standard, Gand).