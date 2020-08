Charleroi s'en sort brillamment à Louvain et réussit le 9 sur 9, le Cercle enchaîne

Le Sporting de Charleroi a perdu son imperméabilité mais pas son invincibilité samedi face à OH Louvain lors de la 3e journée de Pro League. Les Zèbres se sont laborieusement imposés 1-3 au terme d’une rencontre disputée et marquée par l’exclusion de Mamadou Fall à l’heure de jeu. Les Carolos, qui ont encaissé leur premier but dans cette campagne, trônent en tête de Pro League avec trois longueurs d’avance sur le Cercle de Bruges. Le Beerschot et le Standard (6 points) auront eux aussi l’opportunité de réussir le sans faute dimanche en cas de victoire contre le Club de Bruges et Genk.