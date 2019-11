Charleroi reprend sa jolie marche en avant en s'offrant Eupen et la quatrième place

Le Sporting de Charleroi s'est imposé 1-0 face à Eupen ce samedi dans le cadre de la quinzième journée de Pro League. L'Iranien Kaveh Rezaei a inscrit le but de la victoire à moins de dix minutes du terme.

Après trois victoires consécutives, les Carolos avaient été contraints au partage par Malines (2-2) dimanche dernier, dans les tristes circonstances que l'on connaît (cris et gestes racistes...). Ils restent donc sur un très séduisant 13/15.

Ce nouveau succès permet aux hommes de Karim Belhocine de grimper provisoirement à la quatrième place du classement avec un bilan de 25 points. Avec seize unités, les Pandas occupent actuellement la douzième position.

Après une première période bien terne, les Zèbres ont progressivement haussé le rythme avant de mettre Ortwin De Wolf et les siens sous pression dans le dernier quart d'heure. Et après quelques belles occasions, c'est Kaveh Rezaei qui a mis à profit un coup de coin pour inscrire joliment le but de la victoire (83' 1-0).