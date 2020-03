Charleroi remporte le choc Wallon face au Standard

Charleroi s’est imposé assez facilement deux buts à zéro face au Standard lors de la 28e journée de Pro League. Au classement, les carolos reprennent la 3e place au Standard.

Résumé de la rencontre

En première mi-temps, les deux équipes ne s’économisent pas. Et c’est Charleroi qui se montre dangereux le premier via notamment Reazei sur coup franc (4e) et Nicholson 8e.

Du côté des Rouches, on procède par contre-attaque, mais on se montre peu dangereux. Seul le tir de Bastien à la 11e permet au Standard de se montrer en ce début de match.

La suite de la mi-temps est pauvre en occasions et il faut attendre le dernier quart d’heure pour enfin voir le score évoluer. Sur un coup franc de Dessoleil à la 32e, Bodart glisse et ne peut repousser la frappe du défenseur carolo. C’est 1-0 et c’est mérité pour Charleroi.

Le Standard tente tant bien que mal de revenir au score, mais le tir de Carcela ne fait pas mouche.

Heureusement pour les hommes de Michel Preud’homme, suspendu et en tribune pour la rencontre, Charleroi gaspille (Gholizadeh 38e et Busi 45e). Il ne faudrait pas avoir des regrets pour l’équipe de Karim Belhocine qui rentre au vestiaire en menant 1-0.

La deuxième mi-temps est du même acabit que la première. Le Standard n’y arrive pas et Charleroi va rapidement faire 2-0. Sur une mauvaise relance, Morioka d’une belle passe vers Gholizadeh s’en va adresser un caviar à Nicholson qui ne se prive pas.

A 2-0, Charleroi peut voir venir et se permet de louper quelques occasions (66e Gholizadeh, 68 Rezaei, Kayembe 88e).

Le Standard ne reviendra pas dans la partie. Après avoir pris des points contre le Club de Bruges, l’Antwerp et Genk, le Standard perd trois points face à un concurrent direct. En toute fin de rencontre Laifis passe tout près de réduire le score, mais le Standard n’aura pas du tout été bon ce soir. Charleroi menant 15 tirs à 4.

Au classement

Avec cette belle victoire, Charleroi remporte le choc wallon et reprend la 3e place à son adversaire du jour. Le Standard redescend à la 5e place. Un classement toujours emmené par Bruges. Anderlecht est 8e à trois points des PO1.