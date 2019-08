Charleroi refuserait le report du match contre Bruges, conflit d'intérêt pour Mehdi Bayat?

On apprenait cette après-midi le report de deux matches de D1A prévus ce week-end: Sporting Charleroi - Club de Bruges et Antwerp - La Gantoise. La raison invoquée par la Pro League: une volonté des clubs de se concentrer au maximum sur les barrages européens dans lesquels ils sont engagés. Rapidement naissait la rumeur (bien fondée?) du refus de Charleroi de ce report. Interrogée à notre micro, la direction carolo a refusé tout commentaire. On nous explique que des discussions sont encore en cours. Ce qui confirme donc, au minimum, que les Carolos ne comptent pas accepter sans condition ce report.

Ce refus éventuel de reporter le match face à Bruges de la part du Sporting de Charleroi pose une question adjacente. Quid du rôle de Mehdi Bayat dans cette affaire? Sommes-nous dans un cas de conflit d’intérêt? L'homme est administrateur-délégué du club carolo. Il pourrait donc se joindre légitimement à son club dans sa volonté de refuser le report d'un match qui fait recette dans son stade. Mais il est aussi président de l'Union Belge. Avec cette casquette, il a tout intérêt à faire valoir les clubs qui représentent la Belgique sur la scène européenne au maximum, puisqu'ils jouent sur le coefficient UEFA et la renommée du football belge. Même s'il s'agit ici d'une décision de la Pro League, l'homme fait peut-être face là à son premier dilemme avec sa double-casquette.

Rappelons que le Sporting de Charleroi dispute ce soir un match décalé du week-end, face à Zulte-Waregem. Repoussé au lundi pour des raisons de sécurité, un festival dans la région monopolisait les forces de l'ordre samedi et dimanche. Nous aurons sans doute plus d'informations de la part du staff zébré en fin de rencontre.