Charleroi ramène les trois points Saint-Trond et prolonge sa belle série

Les Zèbres ont pris le meilleur sur le STVV et ont empoché leur cinquième victoire en six matches (1-3). Invaincus depuis six rencontres, les Carolos de Belhocine sont bien installés dans le Top 6.



Charleroi a, une nouvelle fois pu compter, sur son duo iranien pour faire la différence. Ali Gholizadeh a ouvert le score sur un tir dévié à la 50e minute. Kaveh Rezaei a ensuite évité subtilement Daniel Schmidt pour faire 0-2 (60e).



Une mauvaise sortie de Nicolas Penneteau a profité à Jordan Botaka et a relancé le suspense (1-2, 70e). Les Zèbres, soudain plus fébriles, ont tremblé notamment quand un tir de Steve De Ridder a terminé dans le petit filet (82e). En contre, Rezaei a ramené de la sérénité dans les rangs carolos au bout du temps additionnel (90e).



La première période a été équilibrée, avec des occasions de part et d'autre. Saint-Trond s'est montré dangereux via une tête de Suzuki repoussée avant la ligne par Nurio Fortuna (12e) et par un tir de peu à côté de Sankhon (32e).

Charleroi a joué de malchance à deux reprises: à la 21e minute, le poteau repoussait une frappe de Morioka. A la 37e, un missile des trente mètres d'Ilaimaharitra a fait trembler la transversale. A la récupération, Bruno a envoyé le ballon au fond des filets, mais se trouvait en position de hors-jeu.

En seconde période, Bruno, en bonne position, n'a pas réussi à cadrer pas sa frappe (49e). Charleroi a trouvé l'ouverture à la 50e minute. Gholizadeh s'est joué joliment de son opposant avant de tromper Schmidt d'une frappe du gauche - légèrement déviée - de l'entrée du rectangle (0-1).

Bruno (52e), qui a buté sur Schmidt, et Rezaei (53e), dont la tête a échoué à quelques centimètres du cadre, sont passés tout près du deuxième but. L'Iranien s'est racheté à l'heure de jeu: parfaitement lancé par Morioka, il a trompé le gardien trudonnaire (0-2).

Les 'Zèbres' auraient pu se mettre définitivement à l'abri quelques minutes plus tard, mais la déviation de Gholizadeh est passé de peu à côté (66e). Au lieu de cela, Saint-Trond est revenu dans la partie. Sur un centre de la gauche, Penneteau a mal apprécié la trajectoire du ballon, que Botaka n'avait plus qu'à pousser dans le but vide (1-2, 69e).



La rencontre est resté indécise: Schmidt a détourné une tête de Dessoleil (78e) puis De Ridder a tiré dans le filet latéral (82e). Parti en contre après un long ballon de Henen, Rezaei a fixé le score final (1-3, 89e).



Avec son joli bilan de 16 sur 18, Charleroi pointe à la cinquième place avec 28 unités, soit autant que l’Antwerp quatrième. Le tout avec un match en moins (la venue de Bruges) que ses concurrents directs.