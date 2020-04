Charleroi piste un géant néerlandais pour remplacer Rezaei

Avec le départ de Kaveh Rezaei (fin de prêt), Charleroi cherche du renfort offensif. Selon le Sport Bild, il aurait coché le nom de Henk Veerman, un attaquant néerlandais de 2,01 mètres.



On ne sait toujours pas si la saison va reprendre ou si elle s’est terminée le 7 mars dernier à l’issue de la 29e journée de Pro League. Cette incertitude n’empêche pas les clubs de se projeter vers le prochain exercice et de plancher sur leur futur noyau. Charleroi est de ceux-là.



Et le Sporting va devoir combler un sacré vide offensif, celui laissé par son attaquant iranien (12 buts en 21 matches). Les scouts carolos auraient déniché la perle rare en D2 allemande à Sankt Pauli.



Un géant adroit devant le but



Henk Veerman, solide gaillard de plus de 2m, ne présente pas vraiment le même profil que Rezaei. Mais il possède aussi un certain sens du but. Victime d’une rupture des ligaments croisés en décembre 2018, il semble s’être bien remis. De retour sur les pelouses à la mi-octobre, il a marqué 8 fois en 13 sorties. Avec notamment un but dans le derby contre Hambourg (victoire 0-2).



Veerman, 29 ans, évolue le plus souvent seul en pointe, même si face au HSV et le week-end suivant contre Osnabrück, il était associé au Grec Dimitrios Diamantakos en attaque.



Le contrat de l’attaquant passé par Volendam et Heerenveen se termine en juin 2021.